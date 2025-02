FC Bayern München: Doppelter Wechsel-Hammer! Erst nach Transferschluss ist alles klar

Mitten aus dem Nichts trifft die Fans des FC Bayern München der Schlag. Als um 20 Uhr das Transferfenster in Deutschland am Montag (3. Februar) schloss, schien ein ereignisarmer Tag an der Säbener Straße besiegelt. Von wegen!

Denn andern Orts durften Spieler noch bis Mitternacht geholt werden. So bedienten sich gleich zwei Vereine an Spielern des FC Bayern München! Unter anderem endet die Saga um Mathys Tel doch noch.

FC Bayern München gibt Tel ab

Hinter Tel liegen wohl die wildesten Tage seiner jungen Karriere. Erst veröffentlichte der junge Angreifer seinen Wechselwunsch, dann steht er plötzlich doch wieder in der Startelf. Trotzdem gab es Verhandlungen mit den Tottenham Hotspurs und Manchester United – doch beide Gespräche platzten. Und dann, am Deadline Day, geht plötzlich doch alles ganz schnell.

Urplötzlich näherten sich Tottenham und der deutsche Rekordmeister ihn ihren Vorstellungen wieder an. Der Wechsel von Tel wurde zu einem Nervenspiel und einem Rennen gegen die Zeit. Eine halbe Stunde nach Mitternacht machte es der FC Bayern München dann offiziell: Tel geht nach London.

Tottenham leiht den Angreifer zunächst für ein halbes Jahr aus. Anschließend besteht eine Kaufoption, die rund 55 Millionen Euro plus Boni betragen soll. Andernfalls kehrt der 19-Jährige zurück nach Deutschland.

Weiteres Juwel wechselt!

Es war nicht der einzige Deal, den der FCB erst nach Transferschluss in Deutschland bekanntgab. Mit Adam Aznou verlässt ein weiteres Talent die Mannschaft – ebenfalls auf Leihbasis. Der Abwehrspieler schließt sich Real Valladolid aus Spanien an.

„Für ihn ist jetzt Wettkampfpraxis jede Woche auf höchstem Niveau wichtig, um den nächsten Schritt zu machen, und hier ist die La Liga eine hervorragende Option“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund. Anders als bei Tel wurde für Aznou wohl keine Kaufoption vereinbart. Er wird definitiv zum FC Bayern München zurückkehren.