Statt Nicholas Jackson? FC Bayern München schielt auf Bundesliga-Star

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Lois Openda von RB Leipzig, sollte ein Transfer von Nicolas Jackson scheitern. Die Leihe des Stürmers vom FC Chelsea galt eigentlich schon sicher, doch weil sich Chelsea-Stürmer Liam Delap nun verletzte, wollen die „Blues“ Jackson wieder zurückholen.

Laut dem Transfer-Journalisten Sacha Tavolieri steht nun Openda auf der Wunschliste des FC Bayern München. Der Belgier selbst soll einem Vereinswechsel offen gegenüberstehen, obwohl sein Vertrag bei Leipzig bis 2028 läuft.

FC Bayern München erwägt Leihmodell

Die Bayern könnten sich ein Leihgeschäft mit Kaufoption vorstellen, das in eine Kaufverpflichtung umgewandelt werden könnte. Juventus Turin gilt aktuell jedoch als Favorit für einen Transfer von Openda. Ein weiteres Wechselindiz: Beim jüngsten Leipziger Sieg gegen Heidenheim setzte RB Openda auf die Bank. Trainer Ole Werner begründete dies mit taktischen Überlegungen.

Auch interessant: Verwirrung um Superstar-Klausel! Muss der FC Bayern nun zittern?

RB Leipzig plant in Zukunft wohl ohne Openda. Mit Conrad Harder steht ein möglicher Nachfolger bereit. Der junge Däne soll RB etwa 20 Millionen Euro kosten. Openda war 2023 für 40 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt und erzielte seitdem 41 Tore in 93 Pflichtspielen.

Openda-Zukunft ungewiss

Ob Openda in der Bundesliga bleibt oder zum FC Bayern München wechselt, bleibt abzuwarten. Mit einem Wechsel des 25-jährigen Belgiers könnte der FC Bayern München eine weitere Option für den Angriff erhalten.

Mehr Nachrichten für Dich:

Der Druck auf FCB-Sportvorstand Max Eberl ist groß. Dem 51-Jährigen bleibt nur noch ein Tag, um die Sturm-Defizite aus dem Weg zu räumen. Das Transferfenster schließt am 1. September.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.