FC Bayern München knallhart? Star muss sich wohl neuen Verein suchen

Leon Goretzka steht beim FC Bayern München offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Laut „Bild“-Bericht wird der 30-Jährige den deutschen Rekordmeister wohl spätestens nach Vertragsende im Sommer verlassen. Obwohl der gebürtige Bochumer weiterhin für den FC Bayern brennt und gerne verlängern würde, sprechen die Zeichen gegen ihn.

Konkurrenzdruck beim FC Bayern München

Trainer Vincent Kompany setzt im zentralen Mittelfeld klar auf Joshua Kimmich als Dauerbrenner. Der Druck kommt zudem von zwei talentierten Youngstern: Aleksandar Pavlović (21) und Tom Bischof (20) drängen mit starken Leistungen in die Startelf und sind für die Zukunft des Bayern Kaders unersetzlich. Für Routinier Goretzka wird der Konkurrenzkampf damit immer schwieriger.

Auch Goretzkas Jahresgehalt von kolportierten 17 Millionen Euro dürfte seine Zukunft beim FC Bayern München nicht erleichtern. Goretzka ist einer der Top-Verdiener und die Münchener Bosse legten zuletzt schon großen Wert darauf, das Gehaltsgefüge zu verschlanken. Außerdem galt Goretzka in den letzten Jahren häufiger als Verkaufsoption, entschied sich jedoch stets für den Verbleib und kämpfte sich zurück.

Goretzka: Stammplatz beim FC Bayern München in Gefahr?

Trotz häufiger Gerüchte behauptete sich Leon Goretzka bisher immer wieder als feste Größe im Bayern-Mittelfeld. Er genießt auf und abseits des Platzes viel Anerkennung. Doch mit Blick auf den auslaufenden Vertrag könnte seine Zeit endgültig enden. Der Klub plant offenbar langfristig mit jüngeren Spielern und einem verschärften Sparkurs.

Während Goretzka nach einer kleinen Formkrise zuletzt wieder zur deutschen Nationalmannschaft zurückfand, muss er sich auf Vereinsebene wohl um einen neuen Arbeitgeber bemühen. Es bleibt abzuwarten, ob Kompany ihm bis zum Sommer noch Chancen gewährt – oder ob ein Wechsel sogar schon im Winter anstehen könnte.