FC Bayern München: Berater macht es offiziell – FCB-Star mit pikantem Wechsel

Beim FC Bayern München macht er schwere Zeiten durch – doch womöglich nicht mehr lange. Obwohl er noch zwei Jahre Vertrag an der Isar hat, stehen die Zeichen bei Leon Goretzka auf Trennung (hier mehr dazu).

Womöglich schon im Winter? Zumindest lässt der Mittelfeld-Star des FC Bayern München nun mit einer pikanten Aktion aufhorchen. Leon Goretzka hat wenige Wochen vor Transferstart seinen Berater gewechselt.

FC Bayern München: Goretzka mit pikantem Wechsel

Seine neue Agentur machte es selbst öffentlich: „Willkommen in der Roof-Familie“, schrieb sie am Freitag (15. November) auf Instagram. Damit ist klar: Goretzka macht ernst. Nach einer banklastigen Hinrunde mit bislang nur neun Einsätzen (die meisten davon eher kurz) schaut sich der Zentrumsspieler nach Alternativen um.

Wer will es ihm verübeln? Nach seinem Hoch in der letzten Saison, in der er zum Stammspieler der Münchener Bayern wurde, ist der gebürtige Bochumer zurück auf dem Teppich. Schon im Sommer sollte er gehen, ein Transfer kam nicht zustande. Stattdessen hütet er die Reservebank und hat nicht allzu freundliche Aussichten, dass sich das zeitnah ändern könnte.

Neuer Berater für Goretzka

Nun also der Beraterwechsel. Bislang wurde er von der Agentur Neubauer vertreten. Jahrelang geführt von Jörg Neubauer, übernahm seine Witwe Kristin nach dem tragischen Tod des Agenten die Geschäfte. Sie wird Goretzka weiter begleiten. Die hauptsächliche Berater-Arbeit – und damit auch die Transferplanungen, übernimmt aber nun Roof. Die Beraterfirma hat bereits Hochkaräter wie Kai Havertz und Virgil van Dijk unter Vertrag, mit Serge Gnabry und Konrad Laimer auch zwei Profis des FC Bayern München.

Nun folgt mit Leon Goretzka der Dritte. Ob er die Bayern schon im Winter verlassen wird? Sollten seine neuen Agenten ein spannendes Angebot reinbekommen, dürfte die Bedenkzeit kurz ausfallen.