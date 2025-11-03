Top-Klubs schielen auf Bayern-Star! Eberl und Co. müssen aufpassen

Hat der FC Bayern bald ein echtes Problem mit einem seiner größten Nachwuchstalente? Top-Talent Lennart Karl spielt sich mit seinen brillanten Leistungen nicht nur in den Profi-Kader der Münchner, sondern auch ins Blickfeld zahlreicher anderer Vereine.



Die Bundesliga-Konkurrenz, darunter RB Leipzig, soll bereits aufmerksam geworden sein. Doch nicht nur die Sachsen zeigen Interesse. Auch internationale Schwergewichte wie der FC Chelsea, Manchester City und der FC Arsenal aus der Premier League sowie die AC Milan aus Italien sind laut Transfer-Experte Ekrem Konur mit im Rennen.

Bayern-Talent sorgt für internationales Aufsehen

Besonders beim FC Arsenal scheint Karl hoch im Kurs zu stehen. Wie Konur berichtet, denken die „Gunners“ angeblich über einen Transfer im kommenden Januar nach. Zwar hatte schon „Caught Offside“ Karl als ein langfristiges Ziel des Klubs bezeichnet, doch ein Deal in den nächsten Monaten sei eher unwahrscheinlich, hieß es dort ebenfalls. Neben dem Bayern-Juwel interessieren sich die Londoner auch für OSC-Lille-Youngster Ayyoub Bouaddi und Marc Casado vom FC Barcelona. Das Rennen um die Nachwuchsspieler dürfte spannend bleiben.

Lennart Karl steht noch bis 2028 beim FC Bayern unter Vertrag. Laut Medienberichten verlängert sich der Vertrag allerdings automatisch bis 2029, wenn Karl im Februar seinen 18. Geburtstag feiert – und das ohne Ausstiegsklausel, wie „Bild“ berichtet. Eine Gehaltserhöhung soll ebenfalls im Raum stehen. .

Bayern-Juwel als WM-Hoffnung?

In 13 Pflichtspielen erzielte Karl bei den Profis bislang zwei Tore und eine Vorlage. Diese starke Bilanz wird bereits größerer Aufmerksamkeit zuteil. Es gibt Stimmen, die das Bayern-Talent als Kandidaten für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sehen. Winkt also auch eine internationale Bühne?

Die Frage bleibt spannend, wie lange Karl dem FC Bayern treu bleibt – oder ob andere Top-Klubs ihm ein unwiderstehliches Angebot unterbreiten und sich das Nachwuchs-Juwel schnappen können. Eines ist sicher: Karl ist aktuell eines der gehyptesten Talente der Fußballwelt.