Verlängerung wird konkret! Star-Verbleib beim FC Bayern München?

Beim FC Bayern geht’s heiß her, denn der Rekordmeister bastelt fleißig am Team für die Zukunft. Besonders im Fokus: Konrad Laimer! Der Vertrag des österreichischen Rechtsverteidigers, der einst ablösefrei von RB Leipzig nach München kam, läuft zwar noch bis 2027. Doch die Bayern wollen ihn unbedingt vorzeitig und langfristig binden – wahrscheinlich bis 2029!

Transferexperte Florian Plettenberg verrät bei „Sky“, dass das Ganze schneller gehen könnte, als man denkt: „Das würde, wenn man jetzt zupackt, wirklich schnell gehen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Laimer beim FC Bayern in den nächsten Wochen oder Monaten verlängern wird. Also: Daumen nach oben, es gibt keine andere Tendenz.“ Ziemlich klare Worte! Beim FC Bayern packt offenbar niemand mehr seine Koffer.

Konrad Laimer ein Schlüsselspieler beim FC Bayern

Der 28-jährige Österreicher gehört unter Trainer Vincent Kompany zu den absoluten Leistungsträgern. Mit seiner beeindruckenden Laufstärke und seinem Kampfgeist ist Laimer aus der Mannschaft eigentlich nicht wegzudenken. Über 1200 Minuten war er in der laufenden Saison schon für die Münchner auf dem Platz, schoss dabei ein Tor und lieferte sechs Assists. Auch im Champions-League-Spiel gegen PSG bewies Laimer erneut, warum er zu den Besten gehört. Die Bayern siegten mit 2:1, und der Rechtsverteidiger war einmal mehr ein Garant für Stabilität.

+++ FC Bayern: Kane vor Tottenham-Rückkehr? Ex-Teamkollege lässt jetzt aufhorchen +++

Doch damit nicht genug: Auch die sportliche Führung des FC Bayern ist sich sicher, dass Laimer in der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird. „Konny ist ein super Junge und ein Schlüsselspieler für die Zukunft. Es wäre schön, wenn er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt“, betonte Sportdirektor Christoph Freund kürzlich. Das klingt doch nach Wertschätzung pur!

FC Bayern plant Vertragsverlängerung mit Laimer

Dass sich Laimer in München pudelwohl fühlt, dürfte den Verantwortlichen ebenfalls freuen. Nach dem Wechsel von RB Leipzig ist er schnell angekommen und hat sich nahtlos ins Team integriert.

Hier mehr News für dich:

Nun soll also der nächste Schritt folgen: Wie die „Sport BILD“ berichtet, arbeiten die Bayern bereits aktiv an der vorzeitigen Vertragsverlängerung. Gleichzeitig wird eine Gehaltserhöhung in Betracht gezogen. Für den FC Bayern und Laimer könnte es also auch langfristig eine Traum-Kombi werden!