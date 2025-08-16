FC Bayern München: Bosse legen sich fest! Entscheidung um Juwel wohl gefallen

Der FC Bayern hat offenbar eine richtungsweisende Entscheidung für die Zukunft von Jonah Kusi-Asare getroffen. Das schwedische Top-Talent soll laut Berichten von „Sky“ in der neuen Saison als Backup für Harry Kane eingeplant sein.

Der Klub hat Kusi-Asare geraten, Leihangebote anderer Vereine abzulehnen und plant, seinen bis 2026 laufenden Vertrag zu verlängern.

Jonah Kusi-Asare beim FC Bayern

Der im Januar 2024 vom schwedischen Klub AIK verpflichtete Kusi-Asare sammelte zunächst Erfahrung in der Regionalliga und der Youth League. Im April gab er mit einem Kurzeinsatz gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Bundesliga-Debüt. In der aktuellen Vorbereitung überzeugte er unter anderem beim 4:0-Testspielsieg gegen Tottenham mit einem Traumtor.

Beim FC Bayern sieht man offenbar großes Potenzial in weiteren Nachwuchsspielern. Kürzlich verlängerte der Klub die Verträge mit den Talenten Lennart Karl und Wisdom Mike. Über die Vertragslaufzeiten wurde nichts bekanntgegeben. „Wir wünschen uns bei allem Erfolgshunger, die Durchlässigkeit für unsere Talente vom FC Bayern Campus weiter zu fördern“, erklärte Sportvorstand Max Eberl.

Rekordmeister setzt auf Nachwuchsspieler

Max Eberl betonte das Ziel, mehr Eigengewächse in die Profimannschaft zu integrieren. „Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft,“ sagte der Sportvorstand zuletzt.

Mit Kusi-Asare scheint der FC Bayern auf einen weiteren Nachwuchsspieler zu setzen, der das Zeug zur langfristigen Unterstützung in der Offensive hat. Der Münchner Verein möchte die Talente des Campus konsequent weiterentwickeln und sie gezielt in die Bundesliga-Mannschaft einbauen, um den Erfolg nachhaltig zu sichern.

