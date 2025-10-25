Kompanys neuer Vertrag beim FC Bayern: Ein Detail lässt die Fans ausflippen

Der Erfolgscoach bleibt an der Säbener Straße! Und das wohl noch eine ganze Weile. Am Mittwoch (22. Oktober) hat der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany bekannt gegeben. Da vorher keine Verhandlungen zwischen den beiden Parteien bekannt waren, kam diese Nachricht für viele aus dem Nichts.

Umso glücklicher waren die Anhänger des FC Bayern, dass Kompany sich früh und deutlich zu ihrem Klub bekannt hat. Dass er sich in München pudelwohl fühlt und sehr glücklich ist, hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach betont. Dies zeigt auch ein Detail in seinem neuen Kontrakt.

Kompany verlängert langfristig beim FC Bayern

Unter Kompany läuft es beim FC Bayern. In allen drei Wettbewerben spielt man eine gute bis sehr gute Rolle. In der Bundesliga ist der FCB das Maß aller Dinge, im DFB-Pokal ist der deutsche Rekordmeister noch im Rennen und in der Champions League haben Kompany und sein Team alle drei Spiele enorm souverän gewinnen können.

Die Vertragsverlängerung bis 2029 ist also eine logische Folge der guten Arbeit des Belgiers. Laut der „tz“ sollen die Verhandlungen über einen neuen Vertrag erst wenige Tage vor der Unterschrift aufgenommen worden sein. Der ganze Prozess ist von allen Beteiligten also extrem schnell abgewickelt worden.

Somit konnte der FCB nicht nur die Fans, sondern auch einen Großteil der Branche überraschen. Es soll Kompanys großer Wunsch und „einzige Bedingung“ gewesen sein, dass es so geräuschlos und schnell wie möglich vonstattengehen würde. Das hat der FCB geschafft.

Keine Exit-Option für Kompany

Dazu hat der FC Bayern mit der Kompany-Verlängerung einen echten Coup auf die Beine gestellt. Denn laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Hauptübungsleiter der Münchener keine Ausstiegsklausel in den neuen Vertrag schreiben lassen. So kann kein Verein den Belgier ohne Verhandlungen mit dem FCB kaufen und ihn aus München loseisen.

Mit Blick in die Zukunft könnte das enorm wertvoll werden. Denn er ist schon in jungem Traineralter bei einem der größten Klubs der Welt und doch könnte es gerade aus England interessante Angebote geben. Mit dem Verzicht auf eine Ausstiegsklausel hat Kompany jedoch klargemacht, dass auch er selbst sich in Zukunft nur beim FCB sieht.