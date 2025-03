FC Bayern München: Großer Knall steht bevor! Eberl haut auf den Tisch

Auch wenn es sportlich beim FC Bayern München aktuell optimal läuft, gibt es Aufregung beim Rekordmeister. Im Mittelpunkt dabei: Joshua Kimmich. Die Meldung über das vom FCB zurückgezogene Vertragsangebot sorgte für einen Knall an der Säbener Straße.

Zwar könnte es noch passieren, dass es zu einer Vertragsverlängerung kommt, doch was Kimmich jetzt wohl nach diesen Worten von Sportvorstand Max Eberl sagen wird? Für den Mittelfeldspieler des FC Bayern München gibt es zudem ein Ultimatum.

FC Bayern München: Kimmich-Poker sorgt für Aufsehen

Die Freude über den 3:1-Sieg des FC Bayern München beim VfB Stuttgart war groß. Das war auch Sportvorstand Max Eberl anzumerken. Allerdings beschäftigt beim Rekordmeister aktuell nur die Personalie Joshua Kimmich. Meldungen über das zurückgezogene Vertragsangebot machen die Runde. Der FCB-Boss wollte das allerdings nicht ganz bestätigen.

„Es steht in der Öffentlichkeit. Wenn in der Öffentlichkeit die Wahrheit steht, dann ist das so. Wir verhandeln, wir reden – und wir haben noch nie einen Stand gegeben, wie der Verhandlungsstand ist. Wir reden miteinander und genau das ist das Wichtigste“, sagte Eberl nach der Stuttgart-Begegnung.

Aber dann wurde der Sportvorstand deutlich und richtete indirekt klare Worte an Kimmich: „Es steht generell kein Spieler über dem Verein. Wenn sich ein Spieler anders entscheidet, dann entscheidet er sich anders, und dann wird es auch beim FC Bayern weitergehen. Ich glaube, dass hier großartige Spieler waren, die auch irgendwann den Verein verlassen mussten, weil man sich nicht geeinigt hat. Dennoch ging es immer wieder weiter. Aber an dem Punkt sind wir nicht, das war nur ganz allgemein gesprochen.“

„Wird sehr zeitnah eine Entscheidung geben“

Fakt ist: Beim FC Bayern München soll so schnell wie möglich alles geklärt sein. Sportdirektor Christoph Freund erklärte: „Es wird sehr zeitnah eine Entscheidung geben.“ Zu den ganzen Berichten sagte er: „Ich kann nur betonen, dass wir die letzten Monate mit Jo (Kimmich, Anm. d. Red.) richtig gute und faire Gespräche geführt haben. Das werden wir auch weiterhin machen.“

Sollte Kimmich sich gegen eine Verlängerung entscheiden, liegen ihm zwei weitere Angebote aus dem Ausland vor. Es bleibt also spannend. Der DFB-Star wird auch in den kommenden Wochen und Monaten die Schlagzeilen bestimmen.