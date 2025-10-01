Irrer Deal! Bayern-Verpflichtung sorgt für Verwunderung

Der FC Bayern hat eine neue Verpflichtung bekanntgegeben. Die Verhandlungen des Deals sorgen allerdings für große Verwunderung. Der Wechsel von Rouven Kasper zum FC Bayern München erfolgt über ein ungewöhnliches Transfermodell.



Beide Klubs einigten sich auf ein Benefizspiel statt einer Ablösesumme. Laut Informationen des „kicker“ fließen die Einnahmen vollständig an den VfB Stuttgart. Ein Termin steht noch aus, doch ein „Gentlemen’s Agreement“ zwischen den Vereinspräsidenten sichert die Umsetzung.

Kasper und seine Rückkehr zu Bayern

Kasper kehrt nach München zurück, wo er bereits von 2016 bis 2021 für Bayern tätig war. In dieser Zeit leitete er unter anderem die internationalen Aktivitäten in Asien. Nach seinem Wechsel zum VfB übernahm Kasper dort eine Schlüsselrolle im operativen Geschäft. Jetzt tritt er die Nachfolge von Michael Diederich an.

„Wir freuen uns auf eine große Verstärkung mit internationaler Erfahrung in einem strategisch relevanten Aufgabenfeld“, betonte Bayern-Präsident Herbert Hainer. Auch Kasper ist motiviert: „Diese große Aufgabe ist für mich Ehre und Ansporn zugleich.“ Kasper bringt nicht nur internationale Erfahrung mit, sondern kennt die Strukturen bei Bayern bestens.

FCB setzt auf globale Ausrichtung

Der 43-Jährige will die globale Strahlkraft des FC Bayern weiter stärken. „Im Team, mit Verlässlichkeit und Ambition gilt es, die Strahlkraft weiter zu vergrößern und gleichzeitig mit wirtschaftlichem Wachstum die Basis für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des FC Bayern zu legen“, erklärte er. Die internationale Ausrichtung bleibt dabei sein Fokus.

Das Benefizspiel zeigt den pragmatischen Ansatz beider Vereine. Der VfB erhält finanzielle Unterstützung, ohne Verhandlungen über eine direkte Zahlung führen zu müssen. Bayern profitiert, indem sie eine erfahrene Führungsperson für strategisch relevante Aufgaben gewinnen. Dies unterstreicht die gute Zusammenarbeit beider Klubs.