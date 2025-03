FC Bayern München: Top-Talent im Visier! Bekommt der FCB den Zuschlag?

Wenn es um Talente geht, die schon sehr früh für Aufregung sorgen, dann darf der FC Bayern München auf der Interessenten-Liste natürlich nicht fehlen. Der Rekordmeister ist für viele Spieler ein attraktiver Verein. Vor allem für junge Talente.

Deshalb werden die Bosse des FC Bayern München vermutlich auch alles dafür tun, um Konstantinos Karetsas unter Vertrag zu nehmen. Der vielversprechende Mittelfeldspieler ist heiß begehrt. Bekommt der FCB den Zuschlag?

FC Bayern München: Juwel ist heiß begehrt

Mit 17 Jahren gehört Karetsas schon zur Profimannschaft bei KRC Genk in Belgien. Der junge Grieche machte durch starke Leistungen auf sich aufmerksam. Kein Wunder also, dass unter anderem der FC Bayern München großes Interesse an einer Verpflichtung hat.

Das berichtet die belgische Tageszeitung „Het Laatste Nieuws“. Karetsas ist aber auch in seiner Heimat jetzt schon ein Star. Für die griechische Nationalmannschaft wird er in dieser Länderspielpause sein Debüt feiern. Auch da werden die Münchener ganz genau hinschauen, wie er sich so präsentiert.

Neben dem deutschen Rekordmeister gibt es noch andere Klubs, die ihn wollen. So waren beim letzten Spiel von Genk etliche Scouts dabei, um ihn zu beobachten: FC Chelsea, Atalanta Bergamo, Inter Mailand und auch die des FC Bayern. Die Konkurrenz ist also gewaltig.

Wer bekommt den Zuschlag?

Der offensivstarke Karetsas, der mit seiner Dynamik und seiner Technik in den Partien von Genk brilliert, hat noch einen Vertrag bis 2027. Der FC Bayern München müsste also definitiv eine Ablösesumme zahlen. Je mehr Interessenten es gibt, desto höher wird diese ausfallen.

Genk aber hofft darauf, dass er noch mindestens eine weitere Saison beim belgischen Klub bleibt. Durch das Erreichen der Champions League könnte dies sogar möglich sein. Danach aber wird Karetsas vermutlich den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere machen wollen. Ob der beim FC Bayern München sein wird oder woanders in Europa?