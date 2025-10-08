Top-Stürmer im Visier! Der FC Bayern bereitet sich auf den Kane-Knall vor

Was wäre der FC Bayern München nur ohne ihn? Vermutlich nicht der einzige Verein der Top-5-Ligen, der bislang alle Spiele gewonnen hat. Harry Kane trifft und trifft und trifft. Der FCB-Stürmer ist beim Rekordmeister nicht mehr wegzudenken.

Und doch könnte genau solch ein Szenario eintreten. Um den Angreifer vom FC Bayern gab es in den vergangenen Wochen viele Abschiedsgerüchte und Spekulationen. Für den Fall der Fälle bereitet sich der Top-Klub vor, der jetzt einen Torjäger ins Visier genommen hat.

FC Bayern nimmt Top-Torjäger ins Visier

Der Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis 2027. Eigentlich brauchen sich die Fans keine Sorgen um einen Abgang von Harry Kane zu machen. Doch die Spekulationen um den Top-Stürmer nehmen kein Ende. Was also machen, wenn er irgendwann den Verein verlassen wird?

Darauf bereitet sich der Rekordmeister wohl auch schon vor, wie die „Sport Bild“ berichtet. Juve-Stürmer Dusan Vlahovic gilt nämlich als heißer Nachfolger für Kane. Der Serbe sei auch an einem Wechsel nach München „sehr interessiert“.

Fabrizio Romano erklärte zuletzt sogar, dass der FCB sich bereits nach der Situation des 25-Jährigen erkundigt hatte. Zudem sollen schon die finanziellen Rahmenbedingungen besprochen worden sein.

Steht ein Kane-Abgang bevor?

Der Transferexperte betonte aber auch, dass es sich erstmal um branchenübliches Einholen von Informationen handelt. Der FC Bayern München sei sich noch nicht ganz sicher, ob Vlahovic für die kommende Saison die ideale Verpflichtung sei.

So oder so herrscht bei den Münchenern Aufregung um Kane. Es wird seit mehreren Monaten über eine mögliche Ausstiegsklausel des 32-Jährigen spekuliert. Die ermöglicht es Kane, in die Premier League zurückzukehren. Der FCB will hingegen den Vertrag noch einmal verlängern.

Es stehen also spannende Wochen und Monate beim FC Bayern an. Droht ein Horror-Szenario mit einem Kane-Abgang oder bleibt der Stürmer langfristig in München?