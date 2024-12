FC Bayern München: Kane schwärmt schon! Schnappt FCB bei ablösefreiem Star zu?

In der kommenden Transfer-Periode ist es wohl nicht davon auszugehen, dass der FC Bayern München neue Spieler holen wird. Viel mehr wird sich der deutsche Rekordmeister im Sommer auf die Jagd nach Verstärkung machen und Stars in die bayrische Landeshauptstadt holen.

Geht es nach Harry Kane, gibt es auch einen Torjäger neben ihm, der für den FC Bayern München optimal wäre. Zum Saisonende wäre er dann auch ablösefrei zu haben. Der FCB-Stürmer kennt ihn zudem bestens.

FC Bayern München: Kane will Ex-Teamkollegen beim FCB haben

Im Rahmen der traditionellen Fanclub-Besuche war auch Harry Kane unterwegs. In Bad Aibling stellte er sich den Fragen der Fans des FC Bayern München. Dabei wollte ein Anhänger wissen, welchen früheren Mitspieler aus Tottenham er gerne als Teamkollegen haben möchte.

„Ich glaube, die Tottenham-Fans würden über die Antwort nicht allzu glücklich sein, aber ich würde Sonny nehmen.“ Damit meint er Heung-min Son, mit dem er jahrelang eines der gefährlichsten Duos der britischen Premier League gebildet hatte. Kane selbst kam in 2023 für 95 Millionen Euro aus Tottenham nach München.

Seitdem ist Son der neue Kapitän der Spurs und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Aber: Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wenn schon Kane ihn sich in München wünscht, dann würde das bei den FCB-Fans nicht anders aussehen.

Schlägt der FCB bei Son zu?

Doch was sagen die Bosse des FC Bayern München dazu? Auf der linken Außenbahn, wo Son in Tottenham zum Einsatz kommt, hat der deutsche Rekordmeister aktuell keinen Bedarf. Sollte allerdings Leroy Sane, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft, den Verein verlassen, müsste ein neuer Spieler her.

Und da könnte dann Son ins Gespräch kommen, wenn er bis dahin aber nicht seinen Vertrag schon verlängert hätte. Schließlich hat Tottenham eine Option zur Verlängerung. Doch wie Kane auch, will Son vermutlich eine neue Herausforderung in seiner Karriere. Beide konnten in Tottenham nie eine Trophäe gewinnen. Kane ist dies in München zwar noch nicht gelungen, aber in dieser Saison sieht es zumindest in der Bundesliga ganz vielversprechend aus.