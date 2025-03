FC Bayern München: Rückschlag auf Transfermarkt – Eberl verpasst wohl Juwel-Coup!

Die Bosse des FC Bayern München dürften bereits jetzt an den Planungen für die kommende Saison arbeiten. Allen voran die Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich beschäftigt Max Eberl und Co. derzeit.

Nun muss der deutsche Rekordmeister jedoch an anderer Stelle einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Im Rennen um ein Mega-Juwel droht der FC Bayern München leer auszugehen. Dieser Konkurrent kommt dem FCB wohl zuvor!

FC Bayern München: Chelsea bei Mokio in der Pole-Position

Bei dem Namen Jorthy Mokio dürften viele Scouts europäischer Top-Klubs wohl ins Schwärmen kommen. Das Mega-Juwel feierte zwar erst kürzlich seines 17. Geburtstag, gehört bei Ajax Amsterdam aber dennoch schon zum Profikader. Der Belgier kommt primär im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch hinten links verteidigen. Seine Flexibilität und sein großes Potenzial wecken in Europa nun Begehrlichkeiten – unter anderem beim FC Bayern München.

Wie das englische Portal „CaughtOffside“ allerdings berichtet, könnte der deutsche Rekordmeister im Rennen um das Mega-Talent leer ausgehen. Demnach soll derzeit vor allem der FC Chelsea intensiv um den Teenager werben und seine Scouts bereits nach Amsterdam entsandt haben, um Mokio genauestens ins Visier zu nehmen.

Ajax-Verbleib nicht ausgeschlossen

Dennoch hat Ajax in dieser Causa alle Zügel in der eigenen Hand. Mokio, der aktuell zwischen den Profis und der zweiten Mannschaft pendelt, hat in Amsterdam noch einen Vertrag bis 2027. Heißt: Ein Verbleib in der niederländischen Hauptstadt ist alles andere als ausgeschlossen. Möglicherweise könnte Ajax den Spieler sogar noch eine Saison bei sich behalten, um im Sommer 2026 eine noch höhere Ablösesumme aufzurufen.

Der FC Bayern München bleibt im Rennen um Jorthy Mokio also nicht völlig ohne Chance. Allerdings sollte sich die Münchener Chefetage um Max Eberl mächtig spurten, will man sich gegen die harte Konkurrenz aus der Premier League behaupten.