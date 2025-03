FC Bayern München: Hammer-Entscheidung gefallen – Kompany legt sich fest

Was beim FC Bayern München noch vor wenigen Tagen niemand für möglich gehalten hätte, ist nun offiziell bestätigt: Jonas Urbig wird in den kommenden Spielen das FCB-Tor hüten.

Der FC Bayern hatte das Torwart-Juwel erst vor wenigen Wochen vom 1. FC Köln verpflichtet, wo Jonas Urbig die Rolle als Nummer 1 hatte abgeben müssen. In München sollte Urbig hinter Manuel Neuer in aller Ruhe weiterentwickelt werden. Doch weil Neuer sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen an der Wade verletzte, muss Urbig nun deutlich früher ran als gedacht.

FC Bayern München: Urbig übernimmt

„Wenn wir einen Spieler holen, müssen wir ihm auch Vertrauen geben“, sagt Bayern-Coach Vincent Kompany vor dem Liga-Spiel gegen den VfL Bochum. „Jonas spielt auf jeden Fall.“ Auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen soll Urbig am Dienstag (11. März) zwischen den Pfosten stehen.

+++ Auch interessant: FC Bayern München hat Star vor Unterschrift! Jetzt soll alles ganz schnell gehen +++

Routinier Sven Ulreich wird als Ersatztorwart auf der Bank Platz nehmen. Wann Manuel Neuer dem FC Bayern München wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Kompany hofft, dass er Ende März nach der Länderspielpause wieder auf Neuer zurückgreifen kann.

FCB auf der Saison-Zielgeraden

Die Verletzung des Torwart-Stars kommt bei den Bayern zum ungünstigsten Zeitpunkt. Schließlich biegt die Saison nun auf die Zielgerade ab, und die Münchner haben noch viel vor. In der Bundesliga wollen sie unbedingt Meister werden, nachdem sie sich in der Vorsaison von Bayer Leverkusen einen Strich durch die Rechnung machen ließen.

Und in der Champions League träumt der FC Bayern München vom „Finale dahoam“. Am 31. Mai findet das Endspiel der Königsklasse in der Allianz Arena statt.