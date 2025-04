FC Bayern München: Doch nicht Urbig? ER könnte der Neuer-Nachfolger werden!

Dank seiner stabilen Auftritte deutete zuletzt alles darauf hin, als würde Jonas Urbig beim FC Bayern München die Nachfolge für den möglicherweise bald ausscheidenden Manuel Neuer antreten. Der Youngster zeigte auf großer Bühne, dass auf ihn Verlass ist.

Doch nun könnte der Status des deutschen U21-Nationalspielers wackeln. Die Bosse des FC Bayern München scheinen sich weiter auf dem Transfermarkt nach einem neuen Torwart umzuschauen. Jetzt rückt er ins Visier!

FC Bayern München: Garcia ein Kandidat

Joan Garcia hat sich innerhalb von nur einer Saison auf das Radar zahlreicher europäischen Top-Klubs gespielt. Der 23-Jährige zeigt im Kasten von Espanol Barcelona starke Leistungen, hat sich so in den Kader der spanischen Nationalmannschaft gespielt. Dass Garcia auch in der kommenden Saison für Espanol aufläuft, gilt als unwahrscheinlich. Zu groß ist das Interesse an dem Rechtsfuß.

Wie die spanische Zeitung „Sport“ nun berichtet, soll Garcia unter anderem vom FC Bayern beobachtet werden. Demnach rechne man derzeit trotz Urbigs zuletzt guter Leistungen noch nicht damit, dass der 21-Jährige beim FCB schon zur neuen Nummer eins werden kann. Garcia traue man das offenbar zu.

Großes Werben um Garcia

Das Problem aus Münchener Sicht: Die Konkurrenz im Werben um den spanischen Torhüter ist groß. Auch Real Madrid, Manchester City oder dem FC Barcelona werden großes Interesse an dem 23-Jährigen nachgesagt. Mit Bayer Leverkusen soll zudem ein direkter Bundesliga-Konkurrent des deutschen Rekordmeisters an Garcia dran sein.

Ein möglicher Trumpf der „Werkself“: Xabi Alonso. Der Trainer könnte in den Verhandlungen um einen Transfer von Garcia eine entscheidende Rolle spielen. Bleibt Alonso noch eine Saison beim amtierenden deutschen Meister, dürften Bayers Chancen auf eine Verpflichtung des Torhüters steigen.