Bayern-Schock! Harry Kane angeschlagen raus – Star selbst gibt Update

Der FC Bayern feierte einen souveränen 3:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Besonders Harry Kane glänzte erneut und setzte seine beeindruckende Bundesliga-Serie fort. Doch der Jubel wurde von einer Schrecksekunde überschattet. In der Schlussphase blieb der Engländer nach einem Zusammenprall verletzt am Boden liegen – Bayern-Fans waren kurzzeitig in Sorge.

Mit seinem Treffer zum 2:0 erzielte Kane nicht nur ein weiteres wichtiges Tor für die Münchner, sondern schrieb auch Bundesliga-Geschichte: Elf Tore in sechs Spielen – das hat vor ihm noch kein Spieler geschafft. Allerdings folgte in der 82. Minute der Schockmoment, als Torhüter Kaua Santos den Bayern-Star schwer foulte.

Angespanntes Warten bei den Bayern-Fans

Nach einem Pass lief Kane frei auf das Tor zu, wurde jedoch vom heranfliegenden Santos am Knöchel getroffen. Eigentlich hätte es Elfmeter geben müssen. Doch Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auf Abseits. Während die Frankfurter durchatmeten, bangten die Bayern-Anhänger: Kane wälzte sich am Boden und verzog schmerzhaft das Gesicht.

+++ Bayern-Flirt mit Ex-Bundesliga-Star –klappt es im zweiten Versuch? +++

Nach einer längeren Behandlung kehrte Kane zurück aufs Feld, doch Trainer Vincent Kompany reagierte und nahm ihn wenige Minuten später vorsorglich vom Platz. Für ihn kam Neuzugang Nicolas Jackson ins Spiel. Eine erste Untersuchung ergab glücklicherweise keinen ernsthaften Befund – dennoch blieb die Anspannung bei den Bayern spürbar.

Nach dem Spiel gaben Kane und die Bayern endgültig Entwarnung. Gegenüber „Sky“ erklärte der Stürmer: „Mir geht es gut. Es war ein Kontakt mit dem Knochen. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon einmal, heute war es dieselbe Stelle. In ein paar Tagen ist das wieder okay.“

Hier mehr News für dich:

Auch die englische Nationalmannschaft muss nicht auf ihn verzichten. „Ich werde am Montag dort sein“, bestätigte Kane. Damit bleibt der in Topform spielende Stürmer auch für die anstehenden Aufgaben voll einsatzfähig. Die Bayern dürfen also aufatmen. Kane bleibt das Herzstück ihrer Offensive – und könnte schon bald neue Rekorde aufstellen.