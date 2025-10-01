Kane-Alarm! Droht dem FC Bayern München ein bitterer Abgang?

Für knapp 100 Millionen Euro wechselte Harry Kane im Sommer 2023 von den Tottenham Hotspurs zum FC Bayern München. Im Nachhinein lässt sich sagen: Der Transfer war ein voller Erfolg.

Unfassbare Scorerwerte und ein Führungsspieler auf und neben dem Platz. Kein Wunder, dass Kane daher weiterhin ein heißbegehrter Spieler auf dem Transfermarkt ist. Und nun schaltet sich wohl sogar Saudi-Arabien beim Star des FC Bayern München ein.

FC Bayern München: Interesse an Kane

Wie die „Sun“ berichtet, wurde Kane von Klubs in Saudi-Arabien ins Visier genommen. Dabei seien insbesondere Bruno Fernandes und eben Kane mögliche Wunschspieler, um sich auf eine Ära nach Cristiano Ronaldo vorzubereiten. Dem Bericht zufolge habe Kane ab dem Sommer 2026 eine Ausstiegsklausel für 65 Millionen Euro, die dem FC Bayern München dann gefährlich werden könnte.

Doch Kane soll aktuell wenig Interesse an einem Wechsel in die saudische Liga zeigen. Er wolle weiterhin Titel in Europa gewinnen. Außerdem äußerte er sich kürzlich selbst sehr positiv über seine Zukunft in München: „Ich habe noch fast zwei Jahre. Es ist nicht so, dass ich im letzten Vertragsjahr bin und jemand in Panik gerät. Mir geht es gut. Dem Verein geht es gut.“

Bayern plant Verlängerung

Der FC Bayern München selbst soll laut Sportchef Max Eberl ebenfalls nicht planen, Kane überhaupt zu verkaufen und würde stattdessen sogar gerne mit ihm verlängern: „Harry zeigt gerade, der scheint gar nicht alt zu sein, der scheint in einen Jungbrunnen gefallen zu sein, wie aktiv er auf dem Platz ist. Für uns ist das absolut vorstellbar!“

Kane ist bereits 32 Jahre alt, performt aber weiterhin auf Top-Level. Dennoch wird Kane in wenigen Jahren keinen großen Verkaufswert aufgrund seines Alters mehr haben. Falls der FC Bayern München mit seinem Star noch das große Geld machen möchte, wäre ein Wechsel 2026 nach Saudi-Arabien gar nicht mal so abwegig. Diesen Plan scheinen Verein und Spieler aktuell allerdings nicht verfolgen zu wollen.