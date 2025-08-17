Wildes Gerücht um Harry Kane! Muss der FC Bayern München zittern?

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Harry Kane. Angeblich spielt der FC Barcelona mit dem Gedanken, ihn vom FC Bayern München zu verpflichten.

Zuvor waren bereits Gerüchte über ein etwaiges Interesse von Manchester United an Kane aufgekommen. Der Stürmer des FC Bayern München scheint nun jedoch in Barcelona als potenzieller Nachfolger für Robert Lewandowski im Gespräch zu sein.

FC Bayern München: Nutzt Barca die Ausstiegsklausel?

„El Nacional“ berichtet, Kane sei „der ideale Nachfolger“ von Robert Lewandowski, sollte dieser keinen neuen Vertrag erhalten. Lewandowski, der einst selbst vom FC Bayern München nach Barcelona wechselte, nähert sich seinem Karriereende. Der Pole wird bald 37 Jahre alt. Kane, fünf Jahre jünger, gilt als langfristige Alternative im Sturm.

Lewandowski brillierte vergangene Saison mit 27 Toren für Barcelona. Doch seine Zukunft bleibt ungewiss. Barcelona könnte für Kane eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro aktivieren, die laut dem spanischen Medium im kommenden Jahr fällig wird. Die Gerüchte verstärken sich zunehmend, obwohl noch längst keine konkrete Entscheidung gefallen ist.

Auch Vertragsverlängerung beim FCB möglich

Kane zeigte bisher keine Anzeichen, den FC Bayern München verlassen zu wollen. Trotz Wechselgerüchten betont man in München, er sei der Stammtorjäger. Mit 62 Toren in 63 Bundesliga-Spielen führt er die Offensive des Vereins an. Eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags bleibt weiterhin möglich.

Dass Kane den FC Bayern München also tatsächlich Richtung Barcelona verlässt, erscheint derzeit fragwürdig. Dennoch gilt es aus Sicht des deutschen Rekordmeisters in dieser Causa die Augen offenzuhalten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.