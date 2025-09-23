FC Bayern München: Wut um Harry Kane – FCB-Fans können es nicht fassen

Bei seiner Verpflichtung gab es unter den Fans des FC Bayern München teilweise Sorge: Knapp 100 Millionen Euro für einen 30-Jährigen, der noch nie außerhalb von England gespielt hat und sich mit Titelgewinnen nicht auskennt. Kann das klappen?

Eines konnte Harry Kane aber immer: Tore schießen, das Spiel binden und ein überragender Leader sein. Diese Qualitäten zeigte der Stürmer bis zum heutigen Tag auch beim FC Bayern – und übertraf sogar alle Erwartungen. Aus diesem Grund können die FCB-Fans jetzt ihren Augen nicht trauen: Wurde Kane betrogen?

FC Bayern München: Kane betrogen?

Am Montagabend (22. September) fand die größte individuelle Auszeichnung des europäischen Fußballs statt: der Ballon d’Or. Kein Bayern-Spieler stand dabei in der engeren Auswahl, um ihn zu gewinnen. Dafür kam der Rekordmeister in der Champions League einfach nicht weit genug. Das Viertelfinal-Aus gegen Inter Mailand stand dabei klar im Weg.

Dennoch spielte der FC Bayern eine herausragende Bundesligasaison. Besonders Harry Kane glänzte dabei als Torschützenkönig. 26 Tore in der Bundesliga und wettbewerbsübergreifend sogar 41 in 51 Spielen. Unfassbare Scorer-Werte, die Kane in der vergangenen Saison aufgelegt hat. Doch er erreichte nicht einmal die Top 10 des Ballon d’Or.

Keine Chance gegen PSG-Star

Ousmane Dembele gewann nach seiner Triple-Saison mit PSG und als großer Protagonist den Ballon d’Or. Dicht gefolgt von Lamine Yamal und Vitinha. Positionen, mit denen man bei Kane nicht rechnen konnte. Doch nur Platz 13? Kane war trotz seiner unfassbaren Scorer meilenweit von der Spitze entfernt. Die Fans des FC Bayern München konnten es nicht fassen.

„Kane und seine Negative PR. Er verdient so viel mehr als das“, schrieb ein Nutzer auf „X“. „Palmer über Kane ist verrückt“, schrieb ein weiterer. „Gerechtigkeit für Kane“, forderte ein anderer Bayern-Fan. Eine höhere Platzierung wäre auch wegen seiner ersten großen Trophäe in der Karriere durchaus verdient gewesen. Doch die Spitzenplätze wurden fast ausschließlich von PSG-Stars belegt, die in diesem Jahr alles überstrahlten.