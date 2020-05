FC Bayern München: Flick schafft Historisches – und bringt die Fans DAMIT zum Staunen

München. Die Stimmung könnte beim FC Bayern München aktuell gar nicht besser sein. Auf dem Weg zur achten Meisterschaft in Folge ist der Rekordmeister nach dem Sieg in Dortmund nur noch rein rechnerisch aufzuhalten.

Einen großen Anteil an dem Erfolg hat vor allem Trainer Hansi Flick. Der Coach des FC Bayern München schaffte Historisches. Die Fans sind hellauf begeistert.

FC Bayern München: Flicks unfassbare Siegesquote

Rückblick auf den 10. Spieltag: Der FC Bayern München hatte bei Eintracht Frankfurt mit 1:5 verloren. Am Tag nach der Klatsche entließen die Bayern ihren Trainer Niko Kovac. Sein bisheriger Co-Trainer Hansi Flick übernahm das Ruder. Zu diesem Zeitpunkt lag der Rekordmeister nur auf Rang vier.

Seitdem haben die Münchener eine 180-Grad-Wende gemacht. Der Trainerwechsel zeigte schon in den Spielen danach seine Wirkung: In den ersten vier Partien unter Flick gelangen vier Siege. Bei einem Torverhältnis von 16:0!

Die unglaublichen Zahlen aus Hansi Flicks Amtszeit:

24 Spiele, 21 Siege

Aktuell neun Siege in Serie

75 Tore erzielten die Münchener unter ihm

Vier Punkte Rückstand in einen sieben Punkte Vorsprung gewandelt

Danach folgten zwei knappe Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach, doch seitdem ist es niemandem mehr gelungen die Bayern aufzuhalten.

In insgesamt 24 Pflichtspielen mit Flick als Cheftrainer gewann der FCB unglaubliche 21 Mal. Für den Trainer macht das eine Siegquote von 88 Prozent. Mit diesem Wert schwingt sich Flick zum erfolgreichsten Bayern-Trainer der Bundesligageschichte auf.

88% - Hansi #Flick gewann 21 von 24 Pflichtspielen als Trainer des @FCBayern und verbucht damit die beste Siegquote (88%) aller FCB-Trainer seit dem #Bundesliga-Aufstieg 1965. Garant. https://t.co/vvx4g84JnG — OptaFranz (@OptaFranz) May 28, 2020

Seitdem der Klub aus dem Süden 1965 zum ersten Mal in die Bundesliga aufstieg, hatte keiner der zahlreichen Trainer eine annähernde Quote wie der 54-Jährige.

Aktuell ist die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer seit 18 Pflichtspielen ohne Niederlage. Dadurch hat man den vierten Tabellenplatz aus dem November hinter sich gelassen und ist wieder unangefochten die Nummer Eins in Deutschlands Fußballlandschaft.

Als nächstes wartet Düsseldorf

Die Fans freut es natürlich. Sie sind begeistert von der Münchener Spielweise unter Flick.

Am Samstag wollen die Bayern ihre Serie und Hansi Flick seine Quote natürlich ausbauen. In der heimischen Allianz-Arena empfängt man Fortuna Düsseldorf. Im Hinspiel, damals schon mit neuem Trainer, gewann man deutlich mit 4:0.

Aber vielleicht bringt die Fortuna das nötige Selbstvertrauen mit. Unter der Woche gelang immerhin ein Sieg gegen den FC Schalke 04. Hier findest du den Rückblick >>>