FC Bayern: Wirbel um Star! FCB-Bosse treffen wohl Entscheidung

Nicht jeder Profi kann beim FC Bayern München den Erwartungen gerecht werden, wie etwa ein Harry Kane oder Michael Olise, die wie eine Bombe eingeschlagen haben. Es gibt auch immer wieder Enttäuschungen beim Rekordmeister.

Das ist aktuell mit Raphael Guerreiro der Fall, dessen Zukunft beim FC Bayern München aktuell ungewiss ist. Die FCB-Bosse haben allerdings dennoch schon mal eine erste Entscheidung getroffen.

FC Bayern: Was passiert mit Guerreiro?

Der Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer 2026 aus. Im Team von Trainer Vincent Kompany bekommt der Abwehrspieler nur noch Kurzeinsätze. Dass er beim FC Bayern München langfristig bleibt, scheint aktuell wohl eher unwahrscheinlich.

Dennoch haben die FCB-Bosse um Sportvorstand Max Eberl jetzt eine erste Entscheidung getroffen: Sie wollen den weiteren Saisonverlauf abwarten. Dann wird man schauen, ob der Kontrakt von Guerreiro verlängert wird oder ob er den Verein ablösefrei verlassen soll. Das berichtet der „Kicker“.

Die Verantwortlichen wollen sehen, ob Guerreiro weiter das Zeug dazu hat, sich als gute Kaderergänzung zu präsentieren. In die Startelf hat er derzeit wohl kaum eine Chance. Die Einsatzminuten dürften auch schrumpfen, wenn Alphonso Davies nach seiner schweren Verletzung zurückkehren wird.

Juventus wohl mit Interesse

Um seine Fußball-Zukunft braucht sich Guerreiro aber keine Sorgen zu machen. Wenn er den FC Bayern München verlassen sollte, gibt es nämlich einige Interessenten aus Italien. Der 65-fache portugiesische Nationalspieler wird mit Juventus Turin in Verbindung gebracht, die ihn schon im Januar holen möchte.

Dann dürfte sich der FCB freuen: Denn es wäre sechs Monate vor dem Vertragsende noch eine Ablöse fällig. Auch der AC Milan will ihn gerne haben, dann allerdings ablösefrei im Sommer.

Beim Rekordmeister konnte sich Guerreiro nicht so oft in Szene setzen, wie er es vermutlich erhofft hatte. Dabei waren auch einige Verletzungen und Rückschläge schuld. Dass er es kann, zeigte er bereits bei Borussia Dortmund mit starken Leistungen.