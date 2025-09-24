Irrer Preis! Landet der FC Bayern München ein Schnäppchen?

Die Innenverteidigung des FC Bayern München ist mit Dayot Upamecano, Minjae Kim und Jonathan Tah hochkarätig besetzt. Trotz dessen, dass Upamecano seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag zeitnah verlängern soll (hier dazu mehr), könnte sich der deutsche Rekordmeister auf dieser Position weiter umschauen.

Auf dem Transfermarkt dürfte aktuell vor allem der Name Marc Guehi ins Auge stechen. Neben Klubs aus England soll dem „Mirror“ zufolge auch der FC Bayern München Interesse zeigen. Im kommenden Sommer könnte der Innenverteidiger Crystal Palace ablösefrei verlassen, was ein spannendes Transferduell um den englischen Nationalspieler auslösen könnte.

FC Bayern München: Große Konkurrenz um Guehi

Guehis Vertrag bei Crystal Palace endet nach dieser Saison. Der FC Liverpool und Manchester City gelten derzeit als Favoriten auf einen Transfer. Doch auch Real Madrid, der FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus und eben der FC Bayern München sollen den 23-jährigen Verteidiger auf dem Zettel und Guehi keineswegs aufgegeben haben.

Auch interessant: Bayern – Chelsea: Perfekter CL-Start mit bitterer Nachricht für den FCB

Bereits in der vergangenen Transferperiode wollte Liverpool Guehi verpflichten. Medienberichten zufolge forderte Crystal Palace rund 40 Millionen Euro Ablöse. Einen Wechsel des Kapitäns ließen die Londoner jedoch am Ende nicht zu. Obwohl der Spieler seinen Medizincheck an der Anfield Road schon erledigt hatte, legte vor allem Palace-Trainer Oliver Glasner noch in letzter Sekunde sein Veto ein.

Palace-Verbleib bei Guehi unwahrscheinlich

Auch der „Daily Star“ brachte den FC Bayern München zuletzt ins Rennen um Guehi. Der Innenverteidiger hat in dieser Saison jede Pflichtspielminute absolviert und gehört zu den Leistungsträgern bei Crystal Palace. Seine Konstanz macht ihn für viele internationale Topklubs interessant.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ob der FC Bayern München im Rennen um Guehi gute Chancen hat, bleibt abzuwarten. Der Innenverteidiger könnte den Münchnern Stabilität verleihen und im Sommer zu einem echten Schnäppchen werden. Sollte Guehi allerdings wirklich an die Säbener Straße wechseln, müsste Minjae Kim seinen Spind wohl endgültig räumen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.