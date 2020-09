am 17.09.2020 um 12:01

FC Bayern München: Flick fordert Verstärkung – IHN will er unbedingt

München. In der letzten Saison habt Hansi Flicks FC Bayern München das Triple geholt – dennoch sieht der 55-jährige Coach noch Verbesserungsbedarf bei seinem Team.

Doch obwohl der FC Bayern München mit Nationalspieler Leroy Sané (24) bereits einen absoluten Hammer-Transfer unter Dach und Fach gebracht hat, sind die Personalplanungen auch kurz vor dem Saisonauftakt gegen den FC Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr) noch nicht vollständig abgeschlossen.

FC Bayern München: Hansi Flick fordert Verstärkung

Mit Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman ist der Rekordmeister auf den Flügeln zwar mit Weltklasse-Kickern besetzt, doch Trainer Flick hätte gerne noch eine vierte Option als Back-Up. Youngster Oliver Batista-Meier (19), der in der abgelaufenen Spielzeit mit der zweiten Mannschaft der Bayern die Drittliga-Meisterschaft feierte und beim 5:0 der Profis gegen Düsseldorf sogar einige Minuten Bundesliga-Luft schnuppern dürfte, hätte diese Rolle einnehmen können – spielt aber nun ein Jahr lang auf Leihbasis für den SC Heerenveen.

Trotz Triple-Triumph mit den Bayern: Inter-Leihgabe Ivan Perisic bleibt nicht beim Rekordmeister. Foto: imago images / Poolfoto

Routinier Ivan Perisic (31), letztes Jahr von Inter Mailand nach München ausgeliehen, steuerte in 35 Pflichtspielen acht Tore und zehn Assists zum Triple-Sieg der Bayern bei. Gerne hätte man ihn fest verpflichtet. Doch Inter forderte zwischen 15 und 20 Millionen Euro, das Gehalt des Kroaten soll bei rund elf Millionen liegen – diese Summe wollte der Rekordmeister aber nicht investieren.

Saisonauftakt des FC Bayern München:

Freitag, 18. September: FC Schalke 04 (Bundesliga)

Donnerstag, 24. September: FC Sevilla (UEFA-Supercup)

Sonntag, 27. September: TSG Hoffenheim (Bundesliga)

Mittwoch, 30. September: Borussia Dortmund (Deutscher Supercup)

Sonntag, 4. Oktober: Hertha BSC Berlin (Bundesliga)

Doch nicht nur auf der offensiven Außenbahn besteht Bedarf. Seitdem Joshua Kimmich (25) im zentralen Mittelfeld brilliert, soll auch auf der rechten Abwehrseite eine Alternative zu Weltmeister Benjamin Pavard (24) her – und ein Kandidat steht dabei besonders im Fokus des Rekordmeisters.

Ajax-Talent auf dem Wunschzettel der Bayern

Der Auserwählte ist Ajax-Youngster Sergiño Dest. Der 19-jährige US-Amerikaner mit niederländischen Wurzeln brachte es in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen auf zwei Tore und sechs Assists. Doch Ajax Amsterdam verlangt 15 bis 20 Millionen Euro für den dreifachen US-Nationalspieler – Bayern dagegen möchte nichteinmal zehn Millionen für den jungen Rechtsverteidiger zahlen, berichtet „SportBild“.

Transferziel Nummer eins der Bayern: Ajax-Rechtsverteidiger Sergiño Dest. Foto: imago images / VI Images

Ob der Rekordmeister möglicherweise mehr Geld in die Hand nehmen würde, wenn Verkaufskandidaten wie Thiago (29), Javi Martínez (32) und Sven Ulreich (32) einige Millionen in die Vereinskasse gespült haben, bleibt abzuwarten. (at)