Hammer-Wechsel! Bayern München bedient sich wohl bei der Konkurrenz

Nach dem angekündigten Rücktritt von Michael Diederich als Finanzvorstand sucht Bayern München einen Nachfolger. Laut „Sky“ führt der Verein konkrete Gespräche mit Rouven Kasper – derzeit Vorstand für Marketing und Vertrieb beim VfB Stuttgart. Kasper soll seinem aktuellen Klub bereits seinen Wechselwunsch zu Bayern München signalisiert haben.

Kasper arbeitete bereits früher für Bayern München, wo er als „President Asia“ die Aktivitäten des Vereins in der Asien-Pazifik-Region koordinierte. Dort baute er kommerzielle Strukturen aus und positionierte den Rekordmeister in Asien. Vor seinem Engagement beim FC Bayern war Kasper über ein Jahrzehnt bei SPORTFIVE tätig.

Bayern München plant Rückkehr von VfB-Funktionär

Der 43-Jährige wechselte 2022 vom FC Bayern zum VfB Stuttgart. Sein aktueller Vertrag beim VfB wurde erst kürzlich bis 2028 verlängert. Dennoch könnte er nun nach München zurückkehren, um die vakante Position im Vorstand zu übernehmen. Bayern München zieht diese Option aufgrund Kaspers Erfahrung und Kompetenz ernsthaft in Betracht.

++ Nächstes Transfer-Beben? Bayern München nimmt Premiere-League-Stürmer ins Visier ++

Michael Diederich, seit April 2023 Finanzvorstand bei Bayern, hat seinen Rücktritt für den 30. September angekündigt. Zuvor war er ab 2018 Mitglied des Aufsichtsrats. Nach seinem Abgang bleiben Jan-Christian Dreesen und Max Eberl vorläufig die einzigen Vorstandsmitglieder.

Neuausrichtung beim FC Bayern

Bayern München könnte das dritte Vorstandsmitglied erst Anfang des neuen Jahres benennen, wie die „Bild“ berichtet. Mit einem erfahrenen Kandidaten wie Kasper würden die Münchener seinen Vorstand strategisch stärken. Die Nachbesetzung ist für den Verein entscheidend, um finanzielle und strukturelle Aufgaben kontinuierlich zu bewältigen.

Weitere News:

Die geplante Rückkehr von Kasper unterstreicht, wie wichtig dem deutschen Rekordmeister weltweit erfahrene Führungskräfte sind. Seine Expertise in internationalen Märkten könnte die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Klubs maßgeblich vorantreiben. Der FCB arbeitet mit Nachdruck daran, die verbleibende Lücke im Vorstand zu schließen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.