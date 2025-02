FC Bayern München: Tel-Entscheidung gefallen – jetzt ist alles klar!

Es war das Hauptthema der letzten Tage beim FC Bayern München: Wechselt Mathys Tel, bleibt er doch? Der Youngster war immer unzufriedener mit seiner Lage beim FCB. Daher kam vor knapp zwei Wochen ein möglicher Winter-Abgang ins Spiel.

Tottenham hatte der FCB-Youngster zuletzt abgelehnt, danach stand er beim 4:3-Heimsieg gegen Holstein Kiel nicht im Kader. Nur einen Tag später herrscht nun endlich Klarheit: Tel verlässt den FC Bayern München in Richtung Premier League.

FC Bayern München: United schlägt bei Tel zu

Nicht Tottenham, sondern United! Wie „Sky“ am Sonntagabend (2. Februar) berichtet, habe sich Tel für einen Wechsel zu Manchester United entschieden. Demnach wolle der Franzose unbedingt zum kriselnden Premier-League-Giganten wechseln. In den vergangenen Tagen waren die Red Devils in den Tel-Poker eingestiegen.

Allerdings haben sich die beiden Klubs noch nicht geeinigt: Die Bayern sollen die bisherigen Offerten der Engländer allerdings abgelehnt haben, weil ihnen die angebotenen Pakete nicht zugesagt haben.

United forciert aktuell ein Leihgeschäft. Die Münchener wollen allerdings eine Kaufverpflichtung oder einen fixen Verkauf im Winter. Die Gespräche laufen weiter, sind aber wohl kompliziert. Ob der Deal noch vor Ablauf der Frist über die Bühne geht? Ungewiss.

Kommt ein Tel-Ersatz noch im Winter?

Sollte der United-Deal nicht zu Stande kommen, sei auch der FC Arsenal an Tel interessiert. Für zwei zähe Verhandlungen sind aber wohl keine Zeit. So oder so wird es beim FCB aber wohl keine neuen Spieler mehr geben. „Nein, das ist nicht unser Plan“, sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem Spiel gegen Holstein Kiel.

Leihe mit Option, mit Kaufpflicht oder doch ein fester Wechsel im Winter? Diese Frage gilt es nun zu klären. Kommen die beiden Klubs nicht auf einen Nenner, wird Tel auch in der Rückrunde für die Münchener auflaufen.