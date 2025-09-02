Irre Wende! Wechsel-Drama um Bayern-Profi

Der FC Bayern hat sein Sturmtalent Jonah Kusi-Asare kurz vor Ende des Transferfensters verliehen. Der 18-jährige Schwede wechselt bis Saisonende zum FC Fulham in die Premier League. Zunächst sah es so aus, als wenn der Transfer scheitern würde, doch am Ende gab es die Wendung.

Nach dem Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern, der ebenfalls schon gescheitert halt, gab es bei Kusi-Asare für den deutschen Rekordmeister das nächste Drama. Am Ende gab es jedoch gute Nachrichten für den FCB.

Bayern verleiht Kusi-Asare nach Fulham

Der FC Bayern verlängerte zuvor den Vertrag mit dem U21-Nationalspieler, ohne Details zur Vertragslaufzeit zu nennen. Danach einigten sich die Verantwortlichen um Max Eberl auf eine Leihe nach England. Fulham sicherte sich eine Kaufoption, Bayern hingegen eine Rückkaufklausel. Die Leihgebühr beläuft sich auf vier Millionen Euro.

Ursprünglich sorgten Zeitprobleme und fehlende Modalitäten für Verwirrung. Es schien, als würde Kusi-Asare in München bleiben. Letztlich genehmigte die Premier League den Transfer trotz administrativer Hürden in der Nacht auf Dienstag. Somit kann Kusi-Asare nun wertvolle Erfahrungen in einer der stärksten Ligen sammeln.

Kusi-Asare visiert nächsten Karriereschritt an

„Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt“, erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Er lobte seine Fortschritte und verwies auf sein Profidebüt in München. Der FC Bayern wolle den Spieler eng begleiten und sehe in der Leihe die ideale Chance für seinen nächsten Entwicklungsschritt.

Kusi-Asare wechselte Anfang 2024 zum FC Bayern Campus. Mit der Leihe erhoffen sich die Bayern, dass er bei Fulham reift und auf europäischem Spitzenniveau spielt. Der deutsche Rekordmeister unterstreicht damit erneut seine langfristige Strategie, junge Talente zu fördern und gezielt aufzubauen.

