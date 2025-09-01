Unglaublich! Nächste Bayern-Wende im Jackson-Drama

Der Wechsel von Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson zum FC Bayern ist nun doch perfekt. Wie auch Insider Fabrizio Romano berichtet, handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption. Die Klausel sieht vor, dass eine Kaufpflicht nur bei vielen Einsätzen greift. Daher bleibt eine feste Verpflichtung im Sommer 2026 unwahrscheinlich.

Die Münchner zahlen für die Leihe 16,5 Millionen Euro und übernehmen Jacksons Gehalt von 8 Millionen Euro. Die Kaufoption liegt bei 65 Millionen Euro. Sollte der FC Bayern ihn fest verpflichten, wäre ein Fünf-Jahres-Vertrag bereits unterschrieben. Jackson wird die Rückennummer 11 tragen, die zuvor Kingsley Coman gehörte.

FC Bayern: Transferdrama um Jackson

Noch am Wochenende schien der Deal perfekt, als Jackson bereits in München war. Eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro war ausgehandelt. Doch eine Verletzung von Chelsea-Stürmer Liam Delap brachte den Transfer ins Wanken. Chelsea stoppte die Abreise Jacksons für den Medizincheck.

Am Sonntagabend erklärten beide Vereine die Gespräche zunächst für gescheitert. Überraschend kam es jedoch bereits einen Tag später zu einer Wende. Chelsea hatte bereits Ersatz gefunden: Marc Guiu wurde von seiner Leihe aus Sunderland zurückgeholt. Dies ermöglichte die Wiederaufnahme der Verhandlungen.

FCB schließt Hammer-Deal ab

Nach den erneuten Gesprächen steht der Wechsel von Jackson zum FC Bayern fest. Die Münchner sicherten sich den Transfer des Senegalesen auf den letzten Metern. Für den FC Bayern bedeutet dieser Deal eine Verstärkung im Angriff und Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 24-Jährigen.

Jackson dürfte als Back-Up von Harry Kane fungieren. Allerdings könnten die beiden Angreifer auch zusammen auf dem Platz stehen. Mit Jackson hat der FCB eine zweite Top-Option für den Sturm.

