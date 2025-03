Bayern München: Tel-Leihe wird zum Desaster – jetzt kommt es knüppeldick

Im FA Cup raus, im League-Cup raus, in der Premiere League weit abgeschlagen von den internationalen Plätzen und in der Europa League nur knapp weitergekommen: Die Saison der Tottenham Hotspurs ist zum Vergessen. Mittendrin: Mathys Tel von Bayern München.

Der Franzose ist nach langem Hin und Her im Winter zu den Spurs gewechselt. Dort sollte er sich neues Selbstbewusstsein holen und Tottenham helfen, den Umschwung zu meistern. Doch die Leihgabe von Bayern München rutscht immer mehr in einen Negativstrudel.

Bayern München: Tottenham-Krise verschärft sich

Lange Zeit sah es so aus, als würde Tel in München bleiben – obwohl er unter FCB-Coach Vincent Kompany so gut wie keine Rolle gespielt hat. Doch zum Ende des Transfer-Winters wechselte Tel doch noch. Die Tottenham Hotspurs haben den jungen Stürmer samt Kaufoption ausgeliehen. Doch bislang verläuft das Leihgeschäft für beide Seiten alles andere als erfolgreich.

Zwar kommt Tel recht regelmäßig auf Einsatzzeit, doch wirklich konstant gute Leistungen kann der 19-Jährige (noch) nicht zeigen. Allen voran dürfte das jedoch an den Teamleistungen und der Gesamtsituation bei den Spurs liegen.

Magere 30 Punkte nach 25 Spielen haben die Nordlondoner vorzuweisen. Den Ambitionen hinkt man weit hinterher, die internationalen Plätze sind kaum noch zu erreichen. Dazu haben auch die Fans der Spurs langsam genug.

Tel muss sich vor Fans rechtfertigen

Zuletzt verlor die Mannschaft von Ange Postecoglou im London-Derby beim FC Fulham mit 0:2 – ein weiterer Tiefpunkt in dieser Spielzeit. Ausgerechnet Tottenham-Eigengewächs Ryan Sessegnon erzielte dabei einen sehenswerten Treffer gegen den Ex-Klub. Anschließend flippten die mitgereisten Anhänger der Spurs aus und stellten die Profis zu Rede.

Doch wirklich viele Spieler stellten sich dem Diskurs mit den Fans nicht. Bayern-Leihgabe Tel war einer der wenigen Spieler, die mit den Anhängern diskutierten – dafür bekam er von den Spurs-Fans durchaus Anerkennung. Doch die Lage in Nordlondon spitzt sich immer weiter zu.