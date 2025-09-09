FC Bayern München atmet auf – Neuzugang endlich vor dem Durchbruch?

Der Spieler des FC Bayern München, Tom Bischof, trainierte erstmals nach einer Blinddarm-OP wieder mit der Mannschaft. Zweieinhalb Wochen nach seinem Eingriff steht er erneut auf dem Trainingsplatz. Das gab der Verein am Montagnachmittag (08. September) offiziell bekannt.

Der Mittelfeldspieler hatte mehrere Spiele und die WM-Qualifikation mit der Nationalmannschaft verpasst. In sechs bisherigen Saisonspielen kam er nur zweimal für den FC Bayern München zum Einsatz.

Top-Talent zurück im Teamtraining

Einmal absolvierte er 45 Minuten in der Klub-WM-Gruppenphase, einmal wurde er im DFL-Supercup kurz vor Schluss eingewechselt. Direkt danach folgte die Blinddarm-Operation.

Nach dieser Zwangspause scheint das Talent nun bereit für ein Comeback zu sein. Bischof beteiligte sich am Montag teilweise wieder am Teamtraining des FC Bayern München. Die Einheit zeigt, dass der Spieler auf einem guten Weg ist und bald mehr spielen könnte.

Kaderarbeit beim FC Bayern München

Coach Vincent Kompany hatte am Montag laut „Bild“ außerdem Spieler wie Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic (21), sowie Jugendspieler Lennart Karl (17) und Wisdom Mike (16) auf dem Platz.

Während viele Stars des FC Bayern München mit ihren Nationalteams unterwegs waren, fand an der Säbener Straße ein Training unter blickdichtem Sichtschutz statt.

