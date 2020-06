FC Bayern München: Bayern-Star jagt DIESEN Fabel-Rekord

München. Der FC Bayern München steht kurz vor der achten Meisterschaft in Folge. Mit dem Sieg gegen Bayer Leverkusen hat der Rekordmeister die Tür zum nächsten Titel noch weiter aufgestoßen.

Für Thomas Müller dürfte es in den verbleibenden Spielen aber noch um viel mehr gehen. Das Urgestein des FC Bayern München jagt einen ganz eigenen Rekord nach – gegen Gladbach wird er diesen aber noch nicht knacken.

FC Bayern München: Müller wandelt auf den Spuren von de Bruyne

Mit einem 4:2-Sieg fuhren die Bayern am Samstag-Nachmittag aus der BayArena ab. Nach frühem Rückstand hatten die Münchener mal wieder Moral und Klasse bewiesen und innerhalb weniger Minuten drei Treffer erzielt, um das Spiel noch vor der Halbzeit zu drehen.

Einer der beim Tabellenführer immer voran geht, ist ohne Zweifel Thomas Müller. Das Eingewächs steuerte bei dem Spiel zwei Torvorlagen bei. Beim Gastspiel bediente er zunächst mustergültig Leon Goretzka, später ließ er eine präzise Flanke auf Robert Lewandowski folgen.

Diese Spieler bereiteten die meisten Tore in einer Saison vor:

Thomas Müller, 19/20, 20 Tore

Kevin de Bruyne, 14/15, 20 Tore Emil Forsberg, 16/17, 19 Tore Zvjezdan Misimovic, 08/09, 18 Tore

Für Müller waren dies die Vorlagen 19 und 20. Damit hat der 30-Jährige heimlich, still und leise einen Bundesliga-Rekord egalisiert und in den verbleibenden Spielen die Chance, diesen ganz an sich zu reißen.

Die Rede ist von der magischen 20-Vorlagen-Marke von Kevin de Bruyne aus der Saison 14/15. Nie zuvor legte ein Spieler soviele Tore in einer Saison auf. Müller hat den Belgier nach nur 30 Spielen nun eingeholt – und ist noch längst nicht fertig.

Leverkusen – FC Bayern 2:4 (1:3)

Tore: 1:0 Alario (9.), 1:1 Coman (27.), 1:2 Goretzka (42.), 1:3 Gnabry (45.), 1:4 Lewandowski (66.), 2:4 Wirtz (89.)

Ausgerechnet Thomas Müller: Der Mittelfeldmann stand zu Beginn der Saison sinnbildlich für die schwachen Leistungen des FCB unter dem alten Trainer Niko Kovac. Bis zum zehnten Spieltag hatte Müller gerade mal vier Assists auf dem Konto. Dann kam Hansi Flick und hauchte den Bayern neues Leben ein.

Müllers Bilanz seitdem: 20 Bundesliga-Einsätze und unfassbare 16 Vorlagen.

Bayern kann sich gegen Gladbach erneut krönen

Am kommenden Wochenende wartet für die Münchener das traditionsreiche Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Besiegen der FC Bayern die Fohlen und Verfolger Borussia Dortmund verliert gegen Fortuna Düsseldorf, ist die nächste Meisterschaft in Stein gemeißelt.

Fest steht bisher nur: Den Vorlagen-Rekord wird sich Thomas Müller gegen Gladbach noch nicht unter den Nagel reißen. Gegen Leverkusen sah er in der 40. Minute die Gelbe Karte – seine fünfte. Damit ist er am Wochenende, ebenso wie Robert Lewandowski, gesperrt. (mh)