Bayern München: Eberl winkt ab – Kompany-Wunschspieler nicht zum FCB

Die großen Vertragsverlängerungen mit Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala sind unter Dach und Fach und der Transfer-Sommer 2025 rückt immer näher. Nach der laufenden Saison könnte es zu großen Veränderungen bei Bayern München kommen.

Allen voran auf den offensiven Flügelpositionen könnte sich einiges tun. Die Zukunft von drei Spielern ist weiterhin offen: Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry. Derweil ist wohl die Entscheidung gefallen, dass ein Ex-Schützling von Vincent Kompany wohl nicht zu Bayern München wechseln.

Bayern München: Burnley-Youngster kommt wohl nicht

15 Mal spielte er beim FC Burnley unter Vincent Kompany. Luca Koleosho gehört zu den vielversprechendsten Offensiv-Talenten Englands. Der 20-Jährige steckt mit Burnley derzeit mitten im Aufstiegskampf. Der US-Amerikaner kommt in der laufenden Saison auf 25 Einsätze, dabei gelangen ihm bislang zwei Tore.

Koleosho hat Kompany schon zu Burnley-Zeiten beeindruckt – obwohl der Youngster noch am Anfang seiner Entwicklung steht. So soll der jetzige Bayern-Coach seinen Ex-Schützling noch immer genauestens beobachten und von ihm angetan sein. Zuletzt gab es sogar lose Gerüchte, ob der Flügelspieler schon in diesem Sommer eine Option für den FCB sein könnte.

++ FC Bayern München: Wildes Gerücht sorgt für Aufsehen – Mega-Star vor FCB-Wechsel? ++

Laut „Sky“ ist das jedoch nicht der Fall. Das Interesse der Münchener soll abgekühlt sein, Max Eberl und Co. schauen sich demnach anderweitig nach möglichen Sommer-Neuzugängen um. Kompany wird seinen Ex-Schützling also vorerst nicht im Sommer in München begrüßen können.

Wie löst Bayern das Flügelproblem?

Derzeit sieht es so aus, als würde nur Michael Olise im Sommer als echte Flügeloption bleiben. Am ehesten wird wohl noch der Vertrag mit Sane verlängert. Doch dahinter würde es dann eng werden. So wird der deutsche Rekordmeister wohl zwei neue Offensiv-Kräfte für die Außenbahnen brauchen. Darunter dürfte wohl mindestens ein echter Top-Spieler sein.

Weitere News:

Kompany, Eberl und Co. basteln bereits jetzt am Kader für die neue Spielzeit. Mit Neuer, Davies, Kimmich und Musiala hat man vier wichtige Säulen bereits halten können. Zudem möchten die Bayern auch mit Dayot Upamecano und Thomas Müller verlängern. Der Kern des Teams soll also mindestens noch ein Jahr zusammenbleiben.