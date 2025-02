FC Bayern München: Geht jetzt alles schnell? Nächster Hammer steht bevor

In den vergangenen Wochen gab es beim FC Bayern München einige gute Neuigkeiten, die die Fans jubeln ließen. Alphonso Davies, Manuel Neuer und Jamal Musiala haben alle ihre Verträge beim Rekordmeister verlängert. Wer dachte, das wäre schon alles, irrt sich!

Die Bosse des FC Bayern München haben nämlich noch einige andere Deals, die über die Bühne gehen sollen. Bei einem Profi könnte es sogar schnell gehen. Der Durchbruch steht nämlich bevor.

FC Bayern München: Nächste Verlängerung?

Aktuell richtet sich der Fokus des FC Bayern München auf die Bundesliga und die Champions League, wo der FCB noch vertreten ist und gute Möglichkeiten auf Trophäen hat. Gleichzeitig arbeiten die Verantwortlichen am Kader für die kommende Saison und die nächsten Jahre.

Dafür hat man schon mit einigen Verlängerungen wichtige Bausteine für die Zukunft gelegt. Das war aber noch nicht alles. Joshua Kimmich gehört beim Rekordmeister zu den Leistungsträgern und soll ebenfalls lange gehalten werden. Nach „Ran“-Informationen sieht es auch gut aus.

Kimmich soll nämlich kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Seit Monaten gibt es Gespräche mit dem 30-Jährigen, an dem noch einige andere Klubs interessiert sind. Nun könnte endlich der nächste Durchbruch gelingen.

Auch Kimmich bleibt wohl

Schon beim 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt erklärte Sportvorstand Max Eberl, dass Kimmich ein neuer Vertrag vorliege. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München sei nun am Zug. Die Laufzeit des neuen Kontrakts soll bis mindestens 2028 sein, erklärte „Sky“ zuletzt.

In den vergangenen Monaten wurde Kimmich immer wieder mit Vereinen wie Real Madrid oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, die großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben. Beide Top-Klubs gehen gegen die Münchener nun leer aus – wie es schon bei Musiala und Davies der Fall war. Auch die beiden Stars standen auf der Transferliste von vielen weiteren Teams.