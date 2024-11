FC Bayern München: Noch bevor es offiziell wird – Eberl verkündet Entscheidung selbst

Ob das so gewollt war? Vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg war auch Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz dabei und packte dann über eine Entscheidung aus, die noch nicht offiziell verkündet wurde.

Denn Eberl wurde auf die kommende Winterpause angesprochen, in der der FC Bayern München kein Trainingslager absolvieren wird. Dabei hat der FCB-Boss sich versehentlich verplappert.

FC Bayern München: Eberl plaudert Interna aus

Nach einem Urlaub werden die Stars des FC Bayern München im Januar in die Vorbereitung starten. Ein Testspiel steht bereits fest. Am 6. Januar geht es gegen RB Salzburg. „Wir werden kein Trainingslager machen im Winter, weil für uns die Zeit einfach zu knapp ist. Wir wollen Reisezeiten sparen, es lieber in Trainingszeiten investieren, lieber in einen Urlaubstag mehr. Das ist aber eine Entscheidung, die Vini (Trainer Vincent Kompany, Anm. d. Red.) und sein Stab festgelegt haben. Was wir gut finden“, so Eberl.

Dann haut er etwas raus, was die Münchener noch gar nicht mitgeteilt haben: „Wir haben zwei Testspiele ausgemacht: gegen Fürth und gegen Salzburg.“ Eberl fragt dann den FCB-Pressesprecher Dieter Nickles: „Haben wir Fürth noch gar nicht bekanntgegeben?“ Nickles antwortet: „Doch, jetzt.“

Eberl daraufhin scherzend: „Ja, jetzt, okay. Da habe ich was rausgehauen. Wahrscheinlich sind die Verträge noch gar nicht unterschrieben!“

Zwei Testspiele in der Winterpause

Besonders interessant: Beide Testspiele des FC Bayern München finden an einem Tag statt. Die Fürth-Begegnung wird am Vormittag ausgetragen, das Salzburg-Spiel ist dann für 18 Uhr geplant. In beiden Spielen werden alle Spieler zum Einsatz kommen. Rund eine Woche später geht es dann wieder mit der Liga los. Am 11. Januar gastieren die Münchener bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr).

