FC Bayern München: Transfer-Flirt lässt aufhorchen – bitterer Korb für den FCB?

Während es beim FC Bayern München mit den Vertragsverlängerungen in diesem Jahr nach Plan läuft, sieht es auf dem Transfermarkt aktuell noch nicht so rosig aus. Einige Wunschspieler, die der FCB will, wollen nicht in die bayrische Landeshauptstadt wechseln.

Und schon bald könnte es für den FC Bayern München den nächsten Korb eines Shootingstars geben. Er will wohl zu einem anderen Rekordmeister.

FC Bayern München: Flirt spricht über nächsten Schritt

Wenn Spieler schon früh auf sich aufmerksam machen, dann beobachtet sie auch schon meist der FC Bayern München. Das ist aktuell bei Verteidiger-Juwel Dean Huijsen vom AFC Bournemouth der Fall. Der Spanier ist heiß begehrt und entwickelt sich immer mehr zu einem absoluten Starspieler.

Aber nicht nur die Münchener wollen ihn. Vor allem Real Madrid wird großes Interesse nachgesagt. Die Königlichen wollen vor allem in der Abwehr aufrüsten, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Ausfälle dort gegeben hatte.

Als Huijsen von der spanischen Nachrichtenagentur EFE auf das Interesse der Madrilenen angesprochen wurde, sagte der Abwehrspieler: „Es macht mich wirklich stolz, dass so ein großes Team an mir interessiert ist. Es ist etwas ganz Besonderes und bedeutet, dass du deine Sache gut machst.“

Keine Chance für den FCB?

Schwärmt er hier schon von seinem neuen Klub? Der Youngster spielte in der Jugend von Malaga und wechselte dann zu Juventus Turin. Nach einer Leihe zum AS Rom zog es ihn im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro nach Bournemouth. Sollten Real Madrid oder der FC Bayern München zuschlagen, müsste eine noch viel höhere Summe gezahlt werden.

Medienberichten zufolge hat Huijsen eine Ausstiegsklausel, die bei rund 60 Millionen Euro liegt. Wer kann sich im Sommer im Transferpoker um das 19-jährige Top-Talent durchsetzen?

