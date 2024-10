FC Bayern München: Top-Klub baggert gewaltig! Abgang wird immer wahrscheinlicher

Die abgelaufene Transferperiode des FC Bayern München kann wohl als echte Shoppingtour bezeichnet werden. Mit Joao Palinha, Hiroki Ito und Michael Olise wurden gleich drei hochkarätige Neuzugänge an Land gezogen.

Auf der Abgangsseite hat sich beim deutschen Rekordmeister dagegen nicht allzu viel getan, der Kern des Kaders konnte zusammengehalten werden. Doch um einen Star-Spieler des FC Bayern München gibt es trotz dessen fortlaufend Abgangsgerüchte – nun meldet der nächste Top-Klub Interesse an!

FC Bayern München: Davies vor Wechsel nach Manchester?

Dass der Weg von Alphonso Davies nach dieser Saison zu Real Madrid führen könnte, ist seit Monaten bekannt. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft im kommenden Sommer aus, Gespräche über eine mögliche Ausweitung des Kontrakts blieben bis jetzt erfolglos. Ein Abgang schien schon fast beschlossene Sache. Doch nun könnte sich eine spektakuläre Wende anbahnen.

Denn wie „Sky“ wissen will, soll das Interesse von Manchester United an Davies in den letzten Wochen gestiegen sein. Demnach soll man sich beim englischen Rekordmeister weiter über die Situation des Kanadiers informieren, zudem habe es bereits vor Wochen eine erste Anfrage seitens United gegenüber dem Spieler gegeben.

Davies-Verlängerung in München nicht vom Tisch

Wie „Sky“ allerdings weiter berichtet, soll Real Madrid der Favorit auf eine ablösefreie Verpflichtung von Davies bleiben. Aber auch eine Vertragsverlängerung in München bleibt nicht vollends ausgeschlossen. Das bestätigte auch Davies‘ Berater Nick Huoseh gegenüber „TSN Soccer“: „Ich habe immer gesagt: Wenn die Bayern etwas besprechen wollen, können wir in der Vorstandsetage darüber reden.“

Ein Davies-Wechsel zu Manchester United erscheint derzeit jedenfalls unwahrscheinlich. Angesichts der sportlichen Situation der Red Devils dürfte sich der 23-Jährige nicht einmal sicher sein, im internationalen Wettbewerb dabei zu sein. Eine Aussicht, die Davies wohl abschrecken dürfte.