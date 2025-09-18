Bittere Wende bei Stanisic – FC Bayern vor großem Problem

Dem FC Bayern ist der Auftakt in die diesjährige Champions League geglückt. Das 3:1-Statement gegen den FC Chelsea dürfte dem Rekordmeister Rückendeckung für die anstehenden Herausforderungen geben. Doch die Auswechslung von Josip Stanisic sorgt auch für Sorgenfalten in München.

Der schmerzverzerrte Griff ans rechte Knie kann viele Ursachen haben – doch selten folgen darauf gute Nachrichten. Die Reaktionen nach dem Spiel beschwichtigten die Fans des FC Bayern zunächst. Sportdirektor Christoph Freund sprach im „Sky“-Interview von einem positiven Ausblick und „stabilen Bändern“. Da sollte er sich irren.

FC Bayern: Stanisic „fällt vorerst aus“

Der FC Bayern bestätigte am Donnerstagmittag (18. September) die Innenbandverletzung von Stanisic. Genauer gesagt handele es sich laut der medizinischen Abteilung der Münchener um eine „Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk“. So muss der Rekordmeister vorerst auf seinen Außenverteidiger verzichten. Eine genaue Ausfallzeit nennt der Verein nicht.

+++Vertrags-Hammer? FC Bayern geht in die Offensive+++

Neben dem Kroaten müssen die Bayern bereits auf Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Raphael Guerreiro (Bauchmuskelverletzung) verzichten. Und so wird es ganz schön dünn in der Außenverteidigung. Lediglich Konrad Laimer und Sacha Boey stehen noch zur Verfügung. Laimer ist ohnehin gesetzt, Boey gilt als Problemfall.

Boeys Chance in München

Zwar lieferte der Franzose ein starkes CL-Spiel gegen die „Blues“ und konnte Stansisic adäquat ersetzen. Auf seine vorherigen Einsätze dürften die Bayern-Fans aber noch mit einem Schaudern blicken. Dennoch: Boeys Stunde in München hat geschlagen.

Aktuelle FCB-News für Dich:

Er wird beim FC Bayern während der Ausfälle von Davies, Guerreiro und Stanisic die Position des Außenverteidigers bekleiden müssen. Vincent Kompany bleibt aufgrund des schmalen Kaders keine andere Option. Dass dieser schon so früh in der Saison für Probleme sorgt, ist mehr als beunruhigend.