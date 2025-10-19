Hammer-Rückkehr zum FC Bayern? Fans spitzen bei diesen Aussagen die Ohren

Jerome Boateng und der FC Bayern – diese Verbindung lebt weiter. Der Ex-Nationalspieler wird künftig unter Cheftrainer Vincent Kompany Trainerluft schnuppern. In einem Interview mit „Bild“ verriet der 37-Jährige: „Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr.“

Boateng beendete erst im September seine aktive Karriere. „Ich habe für eine lange Zeit gespielt, für große Klubs, für mein Land“, sagte er in einer Mitteilung. Eine Rückkehr zum FC Bayern, zumindest als Spieler, stand nie zur Debatte. Nun möchte er sich neuen Herausforderungen stellen und in den Trainerberuf einsteigen.

Neues Kapitel beim FC Bayern

Seine B-Lizenz hat der frühere Weltklasse-Verteidiger bereits im November 2024 in einem Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbands erworben. Bis Januar plant er, mehrere Hospitanzen zu absolvieren. „Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden“, erklärte Boateng in dem Gespräch.

Seit Boatengs Abschied 2021, als sein Vertrag in München auslief, spielte er in Lyon, Salerno und Linz. Doch zum FC Bayern fand er immer wieder zurück – sei es, um sich fitzuhalten oder nun als angehender Trainer. Der Schritt aufs Trainingsgelände ist für ihn also keine völlig neue Erfahrung.

+++Schnappen die Bayern dem BVB ein Top-Talent weg?+++

Obwohl seine Spielerkarriere vorbei ist, bleibt der Sport Mittelpunkt seines Lebens. In München und Linz trainiert er fast täglich, um in Topform zu bleiben. „Dort oft abends eine Stunde oder anderthalb, wenn nicht so viel los ist“, erzählte der gebürtige Berliner.

Fokus auf die Zukunft

Wie genau seine Trainer-Laufbahn aussehen wird, steht noch offen. Für Boateng ist eines jedoch sicher: Sein Herz schlägt weiterhin für den Fußball – und den FC Bayern. Es bleibt abzuwarten, welche Fortschritte der Weltmeister von 2014 in seiner neuen Rolle macht.

Aktuelle News für Dich:

Mit Blick auf die Zukunft sagt er selbstbewusst: „Jetzt ist es Zeit, um weiterzugehen. Nicht weil ich muss, sondern weil ich bereit bin.“ Klar ist: Beim FC Bayern kann der Trainer Boateng noch eine ganze Menge lernen.