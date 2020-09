FC Bayern München – FC Sevilla im Live-Ticker: Marschieren die Bayern zum nächsten Titel?

Am Donnerstagabend kommt es im UEFA Supercup zum Spiel FC Bayern München – FC Sevilla.

Im Duell Bayern gegen Sevilla trifft der Champions-League-Sieger auf den Gewinner der Europa League.

FC Bayern München – FC Sevilla im Live-Ticker

Können die Bayern gegen Sevilla den nächsten Titel unter Dach und Fach bringen?

Alle Infos zum UEFA Supercup zwischen Bayern München und Sevilla im Live-Ticker!

+++ Mario Götze zum FC Bayern? Jetzt spricht Flick +++

21.37 Uhr: Die Bedeutung des UEFA Supercup ist schon umstritten genug. Noch umstrittener ist jedoch die diesjährige Austragung in Budpest. Das Robert-Koch-Insititut stuft die ungarische Hauptstadt derzeit wegen steigender Corona-Zahlen als Risikogebiet ein. Budapests Oberbürgermeister hatte sich gegen die Austragung ausgesprochen. Die UEFA hielt jedoch an ihrem Plan fest und will die Partie in Budapest austragen.

19.54 Uhr: Die Bayern starteten spektakulär in diese Saison. Mit 8:0 fegte der Triple-Sieger zum Bundesliga-Auftakt den FC Schalke vom Feld. Sevilla hingegen hat bislang noch kein Spiel absolviert. Die Andalusier bekamen vom spanischen Verband nach ihrem Einzug ins Europa-League-Finale noch etwas mehr Urlaub. Am Sonntag beginnt für Sevilla die Saison mit dem Derby in Cadiz.

Mittwoch, 23. September, 18.02 Uhr: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.