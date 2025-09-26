Der FC Bayern zieht den Zorn der Fans auf sich – und das wegen des BVB

Der FC Bayern überrascht seine Fans mit einer neuen Kollektion in ungewohnten Farben wie Braun, Gelb und Schwarz. Die Artikel, darunter Schachbrett-Hemden und Hoodies mit dunklen Akzenten, erinnern an traditionelle Alpenmode.

Die neuen Kleidungsstücke knüpfen laut Beschreibung an die Alpenregion an und sollen die rustikale Natur betonen. Optisch weckt die Farbwahl jedoch Assoziationen zu dem größten Rivalen der Münchner Borussia Dortmund – sehr zum Leidwesen der FC-Bayern-Fans.

FC Bayern setzt auf alpine Inspiration

Während die Mannschaft in Rot und manchmal auch mit Gold für Glamour steht, zeichnet sich die Fan-Kollektion durch eine bewusst bodenständige Optik aus. Auf den Rängen der Bayern-Fans dominieren aber traditionell Rot und Weiß.

Besonders die ungewohnte Farbgestaltung sorgt bei vielen Anhängern für Diskussionen. Historisch gesehen finden sich Schwarz und Gelb zwar im Münchner Wappen, doch als BVB-Farben gelten sie im Fußballkontext als kritisch. In sozialen Netzwerken kommentieren Fans unter anderem hämisch: „Bayern verkauft Fanartikel in den Farben des BVB?“

Kritik schon für’s Heimtrikot

Ob die Bayern-Fans die Kollektion annehmen, bleibt abzuwarten, besonders nach der Enttäuschung über das aktuelle Heimtrikot. Klar ist aber: Die neue Linie hat Aufmerksamkeit erregt und ist eine der ungewöhnlichsten Fan-Kollektionen der letzten Jahre.

Mit ihr betritt der Rekordmeister modisches Neuland. Ein Schritt, der bei traditionellen Fans des FC Bayern nicht gut anzukommen scheint.