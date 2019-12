FC Bayern München: Fans aufgeregt - weil Rummenigge DIESES Versprechen abgibt

Große Vorfreude bei den Fans des FC Bayern München!

Karl-Heinz Rummenigge versprach dem FCB-Anhang, worauf die Fans seit langer Zeit warten. Doch zunächst schlug der Vorstandsboss des FC Bayern München bei seinem Fanclub-Besuch in Asiental (Österreich) kritische Töne an.

FC Bayern München: Rummenigge macht Versprechen

„Es gab Jahre bei uns, da haben wir nicht gut gearbeitet“, so Rummenigge in Bezug auf die eigene Jugendarbeit. Seit eineinhalb Jahren hat kein Spieler aus dem Bayern-Campus ein Pflichtspiel-Debüt bei den Profis gefeiert. Und beim bisher letzten Mal im April 2018 bekamen die Nachwuchstalente in der Liga auch nur deswegen einen Einsatz, weil der FC Bayern bereits als Meister feststand und die Partie keine große Bedeutung hatte.

So sehr die Fans des FC Bayern sich über namhafte Verpflichtungen wie Philippe Coutinho oder Lucas Hernandez freuen – am liebsten sehen die Anhänger, wenn der Herzensverein auf die heimischen Talente setzt.

„Mir gefällt, was Hansi eingeführt hat“

Dieses Versprechen machte Rummenigge den Fans nun: „Ich sage heute voraus: In den nächsten zwei Jahren werden Spieler nach oben kommen aus dem Campus!“

Laut Rummenigge habe Interimstrainer Hansi Flick bereits einen richtigen ersten Schritt vollzogen: „Mir gefällt, was der Hansi eingeführt hat vor zwei Wochen: Er hat vier Elite-Spieler hochgezogen! Die trainieren jeden Tag mit den Profis. Das wird sie besser machen und am Ende den einen oder andern in den Profi-Kader bringen!“

Welche Eigengewächse haben die besten Chancen?

Nach den schwerwiegenden Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernandez stand Lars Lukas Mai zuletzt regelmäßig im Bundesliga-Kader der Bayern. Für einen Einsatz hat es bisher nicht gereicht, doch Sportdirektor Hasan Salihamidzic verlängerte jüngst den Vertrag mit dem 19-jährigen Innenverteidiger und sagte: „Lukas ist eines unserer größten Talente.“

Auch Oliver Batista Meier verfügt über gewaltiges Potenzial. Der 18-jährige Angreifer mischte in diesem Jahr sogar schon regelmäßig bei den Bayern-Amateuren in der 3. Liga mit. (dhe)