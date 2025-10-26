FC Bayern München: Fan will noch einmal ins Stadion – es ist ein Abschied für immer

Schön und traurig zugleich – so war die Reise eines Fans des FC Bayern München zum Heimspiel gegen den HSV (5:0) im September. Denn: Es wird sein letzter Besuch im Stadion seines Lieblingsvereins sein.

Unheilbar erkrankt nutzte er das Angebot des „Wünschewagens“, ein letztes Mal seinen FC Bayern München live und hautnah zu erleben. Es war ein Abschied für immer, der nicht nur ihm Gänsehaut bereitete.

FC Bayern München: Fan erlebt letztes Heimspiel

Begleitet vom Wünschewagen-Team reiste er in die Allianz Arena nach München und wurde für diesen für ihn großen Aufwand fürstlich belohnt. Fünf Tore und eine atemberaubende Stimmung samt Pyro-Show sah der schwerkranke Mann aus nächster Nähe beim Spiel seines FCB gegen den HSV.

+++ Bundesliga bald im Free-TV? Sky-Beben lässt Fußballfans aufhorchen +++

„Auch wenn er selbst nicht sprechen konnte, war deutlich spürbar, wie glücklich er war. Die Fahrt, das Stadion, die Atmosphäre und das gemeinsame Erlebnis mit seinen Freunden bereiteten ihm unvergessliche Freude“, schildert der „Wünschewagen“ auf Instagram.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Sehr bereichernde Erfahrung“

Anschließend ging es erschöpft aber glücklich zurück ins Pflegeheim. Sein größter Traum, den er sich vor seinem Tod noch erfüllen wollte, ist wahr geworden. „Diese Wunschfahrt war für alle Beteiligten eine sehr bereichernde Erfahrung…“, heißt es von den Erfüllern dieses letzten Wunsches.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Seit 2014 ist der Wünschewagen des „Arbeiter-Samariter-Bundes“ unterwegs, um unheilbar erkrankten Menschen ihren letzten Lebenstraum zu erfüllen, bevor sie sterben. Der extra dafür gebaute Krankentransportwagen holt die Menschen noch einmal aus ihren Hospizen, Pflegeheimen oder Palliativstationen, um mit ihnen eine Reise zu ihrem größten Sehnsuchtsort zu machen. Viele wollen noch einmal das Meer sehen, zurück in ihre Heimatstadt – oder eben zu ihrem Lieblingsverein wie dem FC Bayern München.