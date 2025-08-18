Star-Ansage hat es in sich! Bosse des FC Bayern im Fokus

Der FC-Bayern-Star Harry Kane zeigte sich nach dem 2:1-Sieg im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Stuttgart unzufrieden. Trotz des Erfolgs richtete der Stürmer öffentliche Kritik an die Kaderzusammenstellung. Der Engländer bemängelte die geringe Spielerzahl im Team des deutschen Rekordmeisters und forderte Verstärkungen. Eine klare Forderung hat er an die Verantwortlichen um Max Eberl.

Harry Kane kritisiert den FC-Bayern-Kader

Kane sprach nach dem Spiel deutlich: „Es ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe. Wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber das liegt nicht in der Macht der Spieler.“ Hintergrund sind die Transfers von Kingsley Coman, Leroy Sané und Thomas Müller, sowie Musialas langfristiger Ausfall.

Auch interessant: Kurz vor Trapp-Abgang: Eintracht Frankfurt macht Entscheidung offiziell

Bislang verpflichteten die Bayern lediglich Luis Diaz von Liverpool. Doch Kane sieht den aktuellen Kader als nicht ausreichend an, um in allen Wettbewerben konkurrenzfähig zu bleiben. Der Stürmerstar will, dass die Vereinsführung aktiv wird. Sportdirektor Christoph Freund deutete bereits auf einer Pressekonferenz an, dass noch Spieler kommen könnten.

Transferbewegungen: Was plant der FC Bayern?

Die „Bild“ berichtet, dass Christopher Nkunku Thema beim FC Bayern ist. Für rund 35 Millionen könnte er von Chelsea wechseln. Max Eberl soll bereits Gespräche mit dem Berater aufgenommen haben. Allerdings scheint Chelsea zuletzt einem Transfer skeptisch gegenübergestanden zu haben, was den möglichen Deal erschwert.

Ein Wechsel von Nick Woltemade zum FC Bayern ist hingegen vorerst gescheitert. Stuttgart will den Stürmer nicht abgeben. „Nick bleibt über den Sommer hinaus in Stuttgart und geht mit uns den Weg weiter“, erklärte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Mehr Nachrichten für dich:

Der FC Bayern steht also unter Zugzwang. Harry Kanes Forderungen erhöhen den Druck auf die Vereinsführung, um eine schlagkräftige Mannschaft für die Saison aufzustellen. Die verbleibende Transferzeit wird zeigen, ob sich die Bayern-Kaderbreite entscheidend verbessern lässt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.