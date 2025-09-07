Wilde Berichte über den FC Bayern: Kommt es zum Mega-Knall?

Beim FC Bayern wächst die Sorge um Sportvorstand Max Eberl, der laut nach dem chaotischen Transfersommer über einen Rücktritt nachdenken soll, berichtet die „tz“. Sein Verhalten bei einer Aufsichtsratssitzung hinterließ bei den Teilnehmern diesen Eindruck.

Ein Rücktritt Eberls wäre für den Rekordmeister fatal, da die Führung ohnehin geschwächt ist. Neben ihm verlässt auch Finanzvorstand Michael Diederich den FC Bayern, ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

Führungskrise droht dem FC Bayern

Die Situation im FC-Bayern-Aufsichtsrat ist angespannt. Uli Hoeneß, Herbert Hainer und Karl-Heinz Rummenigge setzten eine strikte Sparpolitik durch, die im Gremium kontrovers diskutiert wurde. Zwar will man finanzielle Stabilität bewahren, doch einige Mitglieder kritisieren, dass der Sparkurs den sportlichen Spielraum zu stark einschränkt. Das erschwert die Zusammenarbeit und belastet das Klima innerhalb der Führungsriege zusätzlich.

Max Eberl selbst bemühte sich, Differenzen herunterzuspielen. Vor kurzem sagte er im „ZDF“: „Da gibt es keine dicke Luft.“ Er räumte jedoch ein, dass es „unterschiedliche Gedanken“ gebe. Hoeneß habe die Finanzen streng im Blick, was Eberl grundsätzlich akzeptiere: „Es ist mein Auftrag, das bestmöglich umzusetzen.“ Trotzdem könnte der Sparkurs langfristig zu weiteren Spannungen führen.

Chaotischer Transfersommer beim FC Bayern

Eberls ursprüngliches Ziel war es, den Kader des FC Bayern nachhaltig zu verstärken. Stattdessen musste er sich mit Leihgeschäften abfinden, da Transfers mit hohen Ablösesummen blockiert wurden. Der Transfersommer verlief sowohl intern als auch extern chaotisch: Große Deals scheiterten, Verhandlungen waren kompliziert, und die sportlichen Verstärkungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Der Sparkurs stellt den FC Bayern vor massive Probleme. Sollte Eberl tatsächlich zurücktreten, wäre die Vereinsführung in einer prekären Lage. Ohne klare Nachfolgelösungen könnten die Spannungen im Verein weiter zunehmen und sich auch negativ auf den sportlichen Erfolg auswirken. Der FC Bayern steht vor einer kritischen Phase.

