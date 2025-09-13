Jetzt also doch! Eberl haut nach Hoeneß-Aussagen über FC Bayern auf den Tisch

Max Eberl hat auf die Kritik von Uli Hoeneß reagiert. Der FC Bayern-Sportvorstand sprach auf einer Pressekonferenz über persönliche und berufliche Themen. Zunächst wich er detaillierten Antworten aus, später äußerte er sich jedoch ausführlich.

Eberl betonte, dass er sich auf Fußball konzentrieren wolle und transparente Entscheidungen beim FC Bayern schätze, mit dem er in der Transferperiode viele Ziele erreicht habe.

Fokus auf Fußball

Das Team habe den Kader verkleinert, Gehälter eingespart und Talente gefördert. Auch wirtschaftlich sei ein Überschuss erzielt worden. Eberl betonte: „Das ist das, was am langen Ende für mich zählt und jetzt geht es um Fußball.“ Im weiteren Verlauf ging Eberl auf seine Gefühlswelt ein.

+++Wird Bayern – HSV die nächste Demontage?+++

Er beschrieb, wie stark Leidenschaft sein Handeln präge. „Wenn du nur einen Job machst, ist das sehr kalt“, erklärte der Bayern-Verantwortliche. Gleichzeitig kritisierte er die Kälte und Rücksichtslosigkeit in der Gesellschaft und bei Entscheidungsträgern. Für ihn sei es entscheidend, das, was er tue, „zu fühlen“ und mit Engagement auszuführen.

Eberls Vision mit dem FC Bayern

Uli Hoeneß hatte Eberl zuvor als „empfindlich“ bezeichnet. Eberl sagte dazu: „Alles was mir hilft, nehme ich natürlich gerne an.“ Seine Gefühle könne jeder interpretieren, „wie er will“. Berichte über einen möglichen Rücktritt wies er entschieden zurück. „Ich habe never ever dran gedacht, hier hinzuschmeißen“, stellte Eberl klar. Sein Ziel sei es, erfolgreich mit dem FC Bayern zu sein.

Mehr aktuelle News:

Eberl betonte abschließend seine starke Verbindung zum Verein. Er wolle mit Leidenschaft arbeiten und persönliche Aspekte für sich behalten. „Mein Herz ist hier. Ich möchte nicht bei Bayern arbeiten, ich möchte mit Bayern erfolgreich sein“, schloss er. Klar wurde, dass der FC Bayern für ihn mehr ist als ein Arbeitgeber – eine Herzensangelegenheit.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.