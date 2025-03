FC Bayern München: Umdenken in der Chefetage – FCB-Star könnte jetzt doch bleiben!

Max Eberl und Christoph Freund dürfen sich in diesen Tagen wohl mächtig auf die Schulter klopfen. Die beiden Bosse des FC Bayern München haben es geschafft, die Verträge zahlreicher Leistungsträger langfristig zu verlängern.

Doch trotz der Kontraktausweitungen von Jamal Musiala, Alphonso Davies und Co. sind einige FCB-Stars für die kommende Saison noch immer ohne gültige Verträge. Während bei einem von ihnen die Tendenz zuletzt Richtung Abschied ging, könnte sich nun die große Wende anbahnen!

FC Bayern München: Dier-Verbleib nicht ausgeschlossen

Lange galt ein Abgang von Eric Dier nach Saisonende als beschlossene Sache. Der Innenverteidiger Nummer drei kam lange nur sehr sporadisch zum Einsatz, nur im äußersten Notfall setzte Vincent Kompany auf die Dienste des Engländers. Als die Verletzungssorgen in der Münchener Defensiver dann aber größer wurden, war Dier auf einmal gefragt.

Auch interessant: Julian Nagelsmann schaut genau hin – werden die Bayern-Sorgen zu seinem Vorteil?

Und der 31-Jährige wusste das in ihm gesteckte Vertrauen umgehend zurückzuzahlen. Der langjährige Tottenham-Spieler überzeugte vor allem durch sein ruhiges und souveränes Spiel, durfte so in den vergangenen vier Bundesliga-Partien immer von Anfang an ran. Ein Umstand, der offenbar auch die Chefetage des deutschen Rekordmeisters zum Umdenken gebracht hat. Denn wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, sollen die FCB-Bosse nun konkrete Vertragsgespräche mit Dier planen.

Dier fühlt sich in München pudelwohl

Auch Max Eberl deutete zuletzt an, dass ein Abgang alles andere als in trockenen Tüchern ist: „Es gibt auch mit Eric Dier einen Spieler, der sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann“, so Eberl über den Defensiv-Spezialisten, der auch in der Mannschafts-Kabine als Führungsspieler gelten soll.

An dem Spieler selbst dürfte ein Verbleib über das Saisonende hinaus wohl nicht scheitern. Wie aus dem „Bericht „Sky“-Bericht weiter hervorgeht, soll sich Dier bei den Bayern wohlfühlen und vor allem das Zusammenspiel mit seinem langjährigen Kumpel Harry Kane genießen.