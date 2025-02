FC Bayern München verkündet nächsten Abgang! Jetzt ist es offiziell

Wenige Tage vor dem Deadline Day (3. Februar) herrscht beim FC Bayern München ordentlich Betrieb. Der Rekordmeister wird aller Voraussicht nach keine Neuzugänge holen, gibt aber aktuell viele Spieler ab.

Einige Talente haben sich schon vom FC Bayern München verabschiedet, nun ist ein weiteres dazugekommen. Allerdings hat der FCB mit ihm vorher eine langfristige Vertragsverlängerung vereinbart.

FC Bayern München verlängert mit Talent und gibt ihn dann ab

Der Schweizer Erstligist Grasshopper Club Zürich freut sich nun auf den nächsten Nachwuchsspieler des FC Bayern München. Nach Nestroy Irankunda hat sich auch Grayson Dettoni den Grasshopper Club bis zum Saisonende angeschlossen. Irankuda ist bereits seit längerem da und stand schon auf dem Platz.

Nun wird sich Dettoni ihm anschließen. Beide Talente dürfen sich beim Schweizer Klub bis zum Sommer zeigen, um in Zukunft zur ersten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters anzugehören.

Vor der Leihe von Dettoni haben die Münchener aber noch sein Arbeitspapier vorzeitig verlängert. Der 19-jährige Innenverteidiger steht nun bis 2028 unter Vertrag.

„Wir glauben an sein Potential“

„Grayson ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein talentierter Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten im Männerfußball weiterentwickeln kann. Er war Stammkraft und Leistungsträger bei unseren Amateuren, nun bekommt er in Zürich bei einem Erstligisten die Chance auf Spielzeit. Wir glauben an sein Potential und werden ihn dort sehr intensiv begleiten“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, in einer Mitteilung des FC Bayern München zitiert.

Bislang konnte Dettoni sich in einem Pflichtspiel der Münchener nicht präsentieren, kam allerdings in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. 36 Spiele absolvierte er für die Amateure.

Die beiden Zürich-Leihgaben sind aber nicht die einzigen Abgänge. In diesem Winter wurde schon Arijon Ibrahimovic an Lazio Rom verliehen und auch Benjamin Dibrani, der jetzt für den slowenischen Klub FC Koper aufläuft. Ob noch weitere Abgänge folgen werden, zeigt sich dann. Bei den Profis wird vor allem Mathys Tel mit einem Abgang in Verbindung gebracht.