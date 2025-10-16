Albtraum des FC Bayern München nimmt Formen an! Sind Eberl und Co. zu spät?

Die Zukunft von Dayot Upamecano beim FC Bayern München ist weiterhin ungewiss. Laut dem spanischen Radiosender „Cadena SER“ mischt nun auch Real Madrid im Rennen um den französischen Innenverteidiger mit. Die Königlichen sollen aufgrund interner Zweifel an Ibrahima Konaté verstärkt auf Upamecano schielen. Konaté, der eigentlich als Wunschkandidat im Abwehrzentrum galt, hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen und befindet sich nicht in Topform.

Stockende Vertragsgespräche mit dem FC Bayern München

Der FC Bayern München könnte seinen Verteidiger im Sommer ablösefrei verlieren. Upamecano würde wie Konaté im kommenden Sommer ablösefrei auf den Markt kommen, sollte er seinen auslaufenden Vertrag bis dahin nicht verlängern.

Die Verhandlungen zwischen Upamecanos Management und dem FC Bayern München sind seit einiger Zeit festgefahren. Der Verteidiger fordert anscheinend eine Gehaltserhöhung und ein üppiges Handgeld, doch die Bayern-Bosse um Max Eberl lehnen die bisher geforderten Summen offenbar ab. Insidern zufolge will der Klub sein Angebot vorerst nicht erhöhen, um die Gehaltskosten langfristig im Griff zu behalten. Kommt es erst zu spät zu einer Annäherung?

Wiederholt sich das Alaba-Debakel für den FC Bayern München?

Sollte es keine Einigung geben, könnte sich ein Szenario wie bei David Alaba wiederholen. Auch damals endeten die Gespräche wegen finanzieller Differenzen ergebnislos. Alaba verließ den FC Bayern München ablösefrei und wechselte zu Real. Nun droht dem Klub mit Upamecano erneut ein schmerzhafter Abgang. Interessant: Alabas Vertrag bei Real Madrid läuft 2026 aus, womöglich beerbt ihn Upamecano also direkt. Auch Antonio Rüdiger, dessen Vertrag in Madrid ebenfalls bald endet, könnte bei den Königlichen Platz machen.

Sollte Upamecano tatsächlich wechseln, wäre aber nicht nur Real Madrid eine Option. Zahlreiche Top-Klubs aus England oder auch Champions-League-Sieger Paris St. Germain sollen bereits ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.