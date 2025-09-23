FC Bayern München unter Zeitdruck – Entscheidung muss bald her

Das Sommer-Transferfenster hat man beim FC Bayern München mit Ach und Krach über die Bühne gebracht. In der Offensive konnte man sich mit Luis Diaz und Nicolas Jackson verstärken. Jetzt rücken für Max Eberl andere Aufgaben in den Vordergrund.

Beispielsweise muss er sich um Vertragsgespräche mit aktuellen Spielern kümmern. Und da gibt es beim FC Bayern München eine ganz entscheidende Personalie: Dayot Upamecano. Und Eile könnte hierbei geboten sein.

FC Bayern München will Upamecano halten

Der 26-Jährige hat sich beim deutschen Rekordmeister zum unumstrittenen Abwehrboss gemausert. Gemeinsam mit Neuzugang Jonathan Tah bildet der ehemalige Leipziger Upamecano die Innenverteidigung. Kim Min-Jae, einst immerhin bester Verteidiger der Serie A, bleibt dagegen auf der Strecke. Wenig verwunderlich also, dass die Bayern bei Upamecano langfristig Planungssicherheit wollen.

Doch die gibt es aktuell nicht – im Gegenteil. Der Vertrag des Franzosen läuft im kommenden Sommer aus, was ihn zu einem attraktiven Transferziel für viele Top-Klubs hat. Noch hält der FC Bayern München alle Zügel in der Hand. Doch Vertragsgespräche müssen zeitnah erfolgen. Ab Januar dürfte Upamecano frei mit jedem anderen Verein verhandeln.

Gespräche zuletzt auf Eis

Dabei hatten Bayern und Upamecano Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit bereits Anfang des Jahres aufgenommen. Wegen zu großer Differenzen bei Gehalt und Ausstiegsklausel seien diese laut „Bild“ dann erstmal auf Eis gelegt worden. Während des hitzigen Transfersommers war für Eberl und Co. dann eh keine Zeit, auch noch neue Verträge auszuhandeln.

Dem Bericht zufolge sollen die Gespräche mit dem Spieler und seinen Beratern zeitnah wieder aufgenommen werden. Ob sich an den Forderungen der Spielerseite über die Zeit hinweg etwas verändert hat? Das bleibt abzuwarten.

Fakt bleibt aber, dass der FC Bayern München eigentlich eine zeitnahe Einigung benötigt. Sonst könnten Vereine wie Real Madrid wieder ausschwärmen und sich beim Rekordmeister bedienen. Einst verloren die Bayern David Alaba ablösefrei an die Königlichen. Das sollte eigentlich nie wieder passieren.