FC Bayern München: Nächste Hiobsbotschaft – jetzt kommt es wohl knüppeldick

Die Länderspielpause ist für den FC Bayern München zum absoluten Horror geworden. Mit Alphonso Davies und Dayot Upamecano haben sich gleich zwei ganz, ganz wichtige Spieler schwer verletzt. Beide Akteure werden den Münchenern wohl länger fehlen.

Während Davies sich bei der kanadischen Nationalmannschaft gar einen Kreuzbandriss zugezogen hat, hat es Upamecano nicht so schwer getroffen. Doch wie nun herausgekommen ist, wird der Franzose dem FC Bayern München wohl länger als gedacht fehlen.

FC Bayern München: Upamecano offenbar schlimmer verletzt

Eine Verletzung kommt nie zum „richtigen“ Zeitpunkt, doch in der aktuellen Situation trifft es den deutschen Rekordmeister besonders hart. Der Endspurt in der Bundesliga könnte angesichts des geschmolzenen Vorsprunges vor Leverkusen doch noch einmal richtig heiß werden und in der Champions League wartet mit Inter Mailand eine ganz knifflige Aufgabe im Viertelfinale.

Mit Davies und Upamecano brechen Trainer Vincent Kompany zwei Defensiv-Säulen weg, die so nicht zu ersetzen sind. Bei Davies war nach der Schockdiagnose schnell klar, dass er in den kommenden Monaten nicht auf dem Platz stehen wird. Doch auch für Upamecano sieht es wohl schlimmer aus als gedacht.

Denn bei Untersuchungen soll laut „Bild“ ein Knorpelschaden im linken Knie diagnostiziert worden sein. Zuvor wurden bei dem französischen Nationalspieler freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt. Es kommt also immer härter.

Saison-Aus für Upamecano?

Mit dieser Diagnose ist die Hoffnung auf ein Comeback in den nächsten Wochen dahin. Ganz im Gegenteil: Intern sollen die Bayern davon ausgehen, dass Upamecano in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Es wäre der Super-Gau, schließlich ist der FCB in der zentralen Defensive alles andere als breit aufgestellt.

Zwar können neben Kim Min-Jae und Eric Dier auch Josip Stanisic und Hiroki Ito innen verteidigen, doch beide haben in dieser Saison ebenfalls schon eine schwere Verletzung hinter sich. Dazu ging Kim vor der Länderspielpause mächtig auf dem Zahnfleisch. In den kommenden Wochen wird Kompany mit Blick auf die Belastungssteuerung gefragt sein.